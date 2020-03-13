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13 березня • оновлено в 10:17
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Курс долара в Україні не злетить через коронавірус – Южаніна

3.1т
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Різке зростання курсу долара в Україні не пов'язане зі спалахом коронавірусу і введеним у зв'язку з ним карантином. Через інші причини він може бути в межах 27 грн/$, але не більше.

Про це заявила народна депутатка України від "Європейської солідарності", колишня голова податкового комітету ВР Ніна Южаніна в ефірі телеканалу "НАШ". Нагадаємо, вартість валюти на чорному ринку 13 березня досягла 26,5 грн/$. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Курс долара в Україні

Курс долара в Україні

"Не існує жодного обґрунтування і макропрогнозу, що відбуватиметься з економікою світу, і як вплине коронавірус на Україну. Тому я маю наголосити, що різке зростання долара щодо гривні поки не пов'язане з коронавірусом", – сказала Южаніна.

За її словами, у Нацбанку поки вистачає потужностей, щоб підтримувати курс гривні. Але вона сумнівається, чи є зараз у цьому потреба.

"Бо в ці дні, коли ми спостерігали значне зростання долара, це був певний вплив (інформації. – Ред.) як з боку нової для України інформації про пандемію, про карантин, нерозуміння, як у цій ситуації розвиватиметься економіка. І другий – через політичні неузгодженості, зокрема, через зміну уряду Гончарука. Можливо, відбулися деякі продажі ОВДП кредиторами, які вклали в них валюту. Але мені здається, що ситуація сама вирівняється", – пояснила Южаніна.

Воно вважає, що зараз панікувати не потрібно. "Курс може коштувати в районі 27 грн/$, але не більше", – підсумувала Южаніна.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Курс валют Коронавірус
Особа
Ніна Южаніна
Місце
Україна
Тег
долар
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
кто купит доллар по 12,будет жалеть;)!
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Единственно верно в этой статье: "Оно считает, что сейчас паниковать не нужно."
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