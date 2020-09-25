Яким буде курс долара в 2021-му: аналітики озвучили цифри

В Україні в 2021-му курс долара має всі шанси як до значного зростання, так і до стабілізації. Аналітики погіршують свої прогнози, проте все ще не очікують різких змін.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Oxford Eсonomics днями переглянув свої оцінки ситуації в Україні. Вони вважають, що відносини з МВФ можуть погіршитися, а це створює великі макрофінансові ризики. "Втрата імпульсу до реформ після недавніх перестановок у Кабінеті міністрів і НБУ може все ж напружити відносини з МВФ під час поточної резервної програми", – йдеться у звіті.

У результаті аналітики погіршили прогноз середньорічного курсу гривні в 2021 році до 28,4 грн/$ порівняно з 27,4 грн/$ у травневому прогнозі. І поки світові аналітики очікують курс трохи більше ніж 28 грн, українська влада впевнена, що долар у середньому буде коштувати наступного року близько 29,1 грн/$.

З огляду на це наш уряд можна вважати найбільш песимістично налаштованим. Аналітик Володимир Мазуренко зі свого боку впевнений, що долар у 2021-му може в деякі дні дійти до 30 грн.

"Зараз у нас складна економічна ситуація і нам потрібно розуміти, що без девальвації гривні виконати навіть той дефіцитний бюджет буде дуже складно. Думаю, що є два сценарії розвитку ситуації. Перший – матимемо плавне зростання в наступному році й дійдемо в конкретні дні до 29 грн/$. Другий варіант – може отримати ревальвацію до 26,5 грн/$", – вважає Володимир Мазуренко.

Ситуація буде залежати від позиції Національного банку, співпраці з МВФ, відновлення світової економіки, обсягу інвестицій у країни, що розвиваються, і т. д.

Аналітик Єгор Комов упевнений, що курс буде коливатися наступного року близько вже звичної позначки в 27 грн/$. "Я не думаю, що будуть причини для значної девальвації або ревальвації гривні. Загалом висока планова інфляція і значне зростання ВВП після падіння свідчить про те, що повинен значно подорожчати й долар. Однак в умовах усіх сформованих ситуацій, думаю, ми не будемо бачити значної девальвації", – прогнозує експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україна знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавируса. При цьому вже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.