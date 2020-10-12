Як зміниться курс долара в Україні: аналітики озвучили прогнози

В Україні найближчим часом курс долара коливатиметься в межах 28,25-28,45 грн за долар. Зараз спостерігається сезонний попит на валюту, пов'язаний, зокрема, з виплатою державного боргу й заборгованості. Як додатковий негатив варто розглядати щораз більші побоювання щодо можливих проблем з отриманням чергового траншу МВФ.

Такий прогноз аналітики озвучили OBOZREVATEL. Наприклад аналітик Roboforex Андрій Гойлов вважає: курс буде в межаъ від 28,20 до 28,42. Курс долара щодо гривні оновив максимум дворічної давності і ось уже третій день падає в межах корекції.

"Варто було ослабнути попиту з боку нерезидентів після їхнього продажу ОВДП і виведення дивідендів, як основні продавці валюти стали більш поступливими й почали знижувати котирування. НБУ на міжбанк, як і раніше, не виходить. Торгова сесія четверга щодо долара/гривні завершилися на позначці в 28,23", – пояснює Гойлов.

За словами глави Нацбанку Кирила Шевченка, НБУ очікує збільшення валютних надходжень від експортерів найближчими місяцями. В аграріїв зараз почалася активна фаза експорту врожаю, а значить пропозиція валюти, ймовірно, зросте. Шевченко зазначив, що НБУ продовжить політику гнучкого курсоутворення. І єдиний фактор, від якого залежатиме курс, – це баланс попиту і пропозиції. Незалежно від того, куди рухатиметься курс, Нацбанк не ламатиме ринковий тренд і продовжить згладжувати тільки надмірні курсові коливання, якщо це буде потрібно.

"Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн", – розповідає Іосуб.

Керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що гривня й далі перебуватиме в діапазоні 28,2-28,3 гривень за долар. Зниження нижче залучатиме нових покупців, що стримуватиме зміцнення гривні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже 2021 року більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.