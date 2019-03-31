Як вибори в Україні вплинуть на курс долара: прогноз фінансиста

У період виборів в Україні тіньові кошти, які використовують у своїх кампаніях кандидати на пост глави держави, допомагають підтримувати курс долара стабільним.

Про це розповів в ефірі ObozTV експерт з фінансових питань Василь Горбаль. На його думку, вибори не стануть потрясінням для української економіки.

"Під час виборів використання великої кількості тіньової готівки впливає на зміцнення курсу, що ми зараз і бачимо. Це ще раз підтверджує тезу, що штаби основних кандидатів активно використовували тіньові кошти для формування своїх виборчих фондів", – підкреслив фінансист.

Горбаль також зазначив, що в більшості країн світу вибори впливають на фондові ринки, але Україні це не загрожує.

"У нас не розвинений фондовий ринок. Тому говорити про те, що ми завтра ввечері отримаємо результати виборів, і це відразу вплине на індекси акцій – цього не станеться. Курс теж буде в існуючих межах. Політичні механізми, з огляду на нерозвиненість ринку, так сильно не впливають", – пояснив він.

Експерт також вважає, що вибори не вплинуть на співпрацю України з міжнародними кредиторами.

"Більшість кандидатів з тих, хто має певні шанси пройти до другого туру, мали практику проведення зустрічей не тільки з виборцями, а й з нашими міжнародними фінансовими партнерами. Кандидати відповідально поставилися до виборчого процесу, їх поведінка після виборів є зрозумілою для наших міжнародних фінансових партнерів. Відповідно, шоків при зміні влади не відбудеться", – спрогнозував фінансист.

argumentua.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міністерство економічного розвитку і торгівлі опублікувало прогноз курсу долара в Україні до 2021 року. Згідно з прогнозом, у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$. Водночас у грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. У 2020 році середній курс досягне 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ наприкінці періоду).

О 8:00 неділі, 31 березня, в Україні стартувало голосування на виборах президента-2019.

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію виборів президента-2019.

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