Як вбивають експортерів і зайнятість невідшкодуванням ПДВ: варто знати всім українцям

Що означає невідшкодування ПДВ експортерам? Більшість, певно, чудово знає, але, виявляється, не всі – отже коротко нагадаю.

Припустімо, експортер щось купив (за кордоном або всередині України) за 100, щось додав до цього (чи то істотне, чи то ні), після чого продав за кордон уже за 150 (у перерахунку на наші гроші). У доданих 50 нехай 35 становить зарплата з нарахуваннями, а 15 – прибуток, включаючи податок з нього.

Але під час купівлі матеріалів (сировини, товарів, послуг) у нього був "вхідний" ПДВ 20%, який він заплатив понад ті 100, що їх вони коштували (причому заплатив або на митниці, якщо купив за кордоном, або у вигляді ПДВ-добавки до ціни, якщо придбання було в Україні). Оскільки на "виході", тобто понад кінцеву ціну 150, вже ПДВ не накручується (експорт оподатковується за "нульовою ставкою"), "вхідний" ПДВ повинен відшкодовуватись державою. Якщо ж цього не відбувається, то ці додаткові вже заплачені 20, які держава чи то не відшкодує взагалі, чи то зробить це коли захоче, причому, мабуть, не просто так, чи то віддасть через суд (хоча й цей процес вона затягуватиме),– поки вони не відшкодовані, лягають на плечі підприємства. Але в такому разі підприємство витратило на матеріали вже не 100, а 100 + 20, і йому зі 150 залишається тільки 30. Тобто не вистачає навіть на зарплати, не кажучи вже про прибуток, який було б витрачено або на його розвиток, або на дивіденди, причому все це – після сплати податку.

Працювати у збиток фірма не буде, підвищувати ціну нікуди – в результаті держава перекриває їй бізнес, до країни не надходить валюта, а люди не отримують зарплату. Якщо потім ці 20 і повернуться – за вирахуванням витрат на "вирішення питань" або суди, ще й із втратою через інфляцію, то вони лише покриють (причому частково!) нове аналогічне недонадходження грошей і т. д. – поки це свавілля не скінчиться. А коли буде розширення експорту, то буде і новий збиток, тобто вигідно не розширюватись, а згортатись.

Інакше кажучи, невідшкодування або несвоєчасне відшкодування ПДВ просто вбиває вигідні експортні контракти і змушує займатися бізнесом не в Україні, а в якійсь іншій країні. І це – під час пандемії, коли дуже дорогі й кожне робоче місце, й кожна валюта, що надійшла до країни.

Причому ці гроші держава теж не отримує: ПДВ воно тимчасово залишає собі, але колись його підприємству поверне, а ось надходження за всіма іншими податками – і з прибутку, і з зарплати – для нього вже втрачені назавжди, не кажучи про втрати подальші – через вимушене згортання бізнесу (про не отримані в такій ситуації інвестиції навіть і не кажу). Ну а те, що тимчасово залишилося від невідшкодованого ПДВ, лише йде на компенсацію реальних недоборів…