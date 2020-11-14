Як в Україні зміниться курс долара: аналітик озвучив прогноз

В Україні курс долара в найближчий тиждень може знизитися з 27,17 до 27,1 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "Ймовірно, найближчим часом гривня буде рухатися під впливом різноспрямованих факторів в діапазоні 28,1-28,25 грн/$", – прогнозує експерт.

З огляду на дані щодо нових заражених коронавірусом в Україні, які перевищили 12 тисяч осіб на добу, стає очевидно, що країна може в будь-який момент піти на жорсткий карантин, і зараз все залежить від політичної волі і протистояння бізнесу.

"По суті, валютний ринок намагається визначити як адаптивний карантин і карантин вихідного дня вплинуть на споживчий ринок і попит на імпорт. Оскільки на вихідні дні припадає понад 50% виручки непродуктових рітейлерів і сектора роздрібних послуг, очевидно, що попит впаде", – пояснює аналітик .

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.