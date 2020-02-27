Отримали в 30 разів менше: топ фактів про бюджет України

У 2019 економіка України виросла на 3,2%, що більше, ніж передбачалось спочатку. А інфляція сповільнилася з 9,8% в 2018 році до 4,1%.

При цьому держава провалила план з доходів від приватизації (отримала в 31 раз менше, ніж планувалося), але рекордно скоротила безробіття. Правда, цього "допоміг" масовий виїзд українців на заробітки за кордон. А приплив інвестицій з-за кордону виявився майже в 3 рази меншим, ніж у Білорусі.

Про це йдеться в звіті про виконання держбюджету за 2019 рік, який опубліковано на "Урядовому кур'єрі". OBOZREVATEL вибрав найголовніші цифри з документа.

Як Україна заробляла

За 2019 рік економіка України зросла на 3,2% при прогнозі в 3%. Реальна зарплата піднялася на 9,8%, а мінімальна – на 12,1%.

Чистий прямий приплив інвестицій в Україну склав $2,5 млрд. Для порівняння: прямі іноземні інвестиції в Білорусь в 2019 році (дані Белстату) склали $7,2 млрд.

Україна провалила план з доходів від приватизації. З початкових 17,1 млрд грн вдалося зібрати лише 549,5 млн грн – в 31 раз менше.

Заробітчани привезли в Україну $12,9 млрд. Це на 12,2% більше, ніж у 2018 році. Різниця – 2,88 рази.

Економіка України

Українці стали активніше брати кредити. За підсумками року залишок за ними становив 173,7 млрд гривень, що на 14,6% більше, ніж роком раніше.

В Україні рекордно знизилася безробіття – до 7,3% (дані за III квартал 2019 року). Правда, цього допомагало не лише зростання економіки, а й, на жаль, виїзд українців за кордон на заробітки.

Основні макропоказники

Як Україна віддавала борги (і позичала знову)

Всупереч поширеній думці, що Україна набрала величезні суми у іноземців, левова частка припала на позики всередині країни – 345,9 млрд грн. За кордоном взяли в 4 рази менше – 79,8 млрд грн.

Всього державні запозичення до бюджету (за рахунок продажу облігацій зовнішньої і внутрішньої позики) склали 425,7 млрд грн.

"Пріоритетом залишалася співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами. Так, в лютому 2019 була використана друга частина гарантії Міжнародного банку реконструкції та розвитку, ... було залучено кредит від Дойче банку в розмірі 529 млн євро", – йдеться в звіті.

Виплати за держборгом

У березні - червні 2019 року Україна двічі продавала облігації зовнішніх державних позик: 10-річні єврооблігації 2018 року на $350 млн і нові 7-річні єврооблігації на 1 млрд євро. А в жовтні 2019 року Україна взяла в кредит 250 млн євро від Cargill Financial Services International, Inc.

На погашення і обслуговування держборгу було витрачено 464,4 млрд грн. Україні вдалося заощадити на цих витратах. Зокрема, допомогло зміцнення курсу гривні, а також ефективне управління держборгом.

Загальний дефіцит бюджету склав 81 млрд гривень, що 18 млрд менше, ніж передбачалося спочатку.

За рамки не вийшли

Україні вдалося залишитися в межах граничного розміру державного (2060,1 млрд гривень) та гарантованого державою боргу (388,6 млрд грн). 2019 рік був завершений з показниками в 1761,4 млрд і 236,9 млрд грн відповідно.

При цьому з держборгом відбулося цікаве явище: у гривневому вимірі він зменшився, а ось в доларовому навпаки зріс. Причина – в зміцненні гривні.

"Протягом 2019 року обсяг державного та гарантованого державою боргу України зменшився у гривневому еквіваленті на 170,2 млрд грн, а у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $6,1 млрд. Різна спрямованість зміни обсягу боргу в еквіваленті гривні або в дол США пояснюється зміцненням гривні", – пояснили в Мінфіні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів. Таким чином, за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж роком раніше.

У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

"Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

Україна в 2020 році має виплатити за державним боргом 400 мільярдів гривень.

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