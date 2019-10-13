Як на курс долара вплинуть довгі вихідні: прогноз

В Україні довгі вихідні також вплинуть і на курс долара. Так, тадіціонно в період тривалих свят громадяни активно здають валюту для забезпечення своїх гривневих витрат. Це впливає і на вартість валюти.

Як повідомляє видання Мінфін, власники обмінників розраховують на збільшення обсягів здачі валюти в такий період і намагатися занижувати котирування прийому валюти у населення, особливо в кінці довгих свят.

Перед фінансистами буде стояти завдання - максимально заробляти за рахунок зростання обсягів операцій з купівлі / продажу валюти - тобто працювати "з обороту" і при цьому не закупитися "дорогим" доларом, який в разі подальшого просідання курсу на міжбанку потім буде важко реалізувати без втрат .

Курс долара в Україні

Котирування готівкового долара будуть в межах: прийом 24,55 - 24,72 гривні, продаж 24,80 - 24,90. Спред по долару складе від 15 до 25 копійок. Причому в міру "затарювання" обмінників валютою - котирування прийому намагатимуться поступово знизити.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

31 липня гривня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижче курс був тільки в січні 2016 року.

У жовтні вартість валюти значно подорожчала в перші дні місяця, однак після знову стабілізувалася близько 24,4-24,6 грн/$.

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