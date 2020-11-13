В Україні закриють ТРЦ, кафе, кіно та спортзали: як вдарить по бізнесу карантин вихідного дня і чи є в ньому сенс

В Україні, поки більшість інфекціоністів говорить про необхідність ввести повний локдаун, на три тижні ввели карантин вихідного дня. Він завдасть шкоди бізнесу, однак, ймовірно, не допоможе перервати ланцюжок захворювання.

Про те, як карантин вихідного дня вплине на різні сфери економіки, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Перше, чого стосуватиметься карантин вихідного дня – це торгівля. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, на вихідних з 00.00 суботи до 00.00 понеділка працюватимуть тільки продуктові магазини, аптеки, транспорт, ветеринарні аптеки та заправки. Всі інші магазини і ТРЦ рекомендують закрити. Представники сфери торгівлі запевняють – це мало чим відрізняється від повного закриття.

ТРЦ закриються в повному обсязі. Директор "Dream Town" Роман Ємець розповів OBOZREVATEL: просто вимкнути всі системи, закрити ТРЦ і піти – не можна. У будь-якому разі керівництву потрібно утримувати будівлю. До того ж, крім магазинів речей і розважальних комплексів, у "Dream Town" є і продуктові магазини, які будуть продовжувати працювати в суботу і неділю.

"У середньому кількість відвідувачів, яка припадає на вихідні – приблизно 40-50% від усього тижня, – каже Роман Ємець. – Через обмеження половина з них – зникне. Але якщо зважати на оборот, то він не прямо пропорційний кількості відвідувачів. Кожен, хто приходить у ТРЦ на вихідних, більше займається шопінгом і більше витрачає, ніж відвідувач, який приходить у той же вівторок або четвер. Відповідно, оборот за вихідні може доходити до 70% від тижневого. У кожного бізнесу своя собівартість, але в разі втрати 70% обороту, є ймовірність, що в деяких робота йтиме в мінус".

Після введення карантину вихідного дня власникам торгових точок все одно потрібно буде платити зарплату персоналу, адже люди працюють майже так само, як і раніше, а ще виконувати зобов'язання за контрактами. Однак заробити на це все грошей можливості практично не буде.

Під час минулого локдауну акціонери ТРЦ "Dream Town" ухвалили рішення скасувати оренду. За словами Романа Ємця, орендарі платили тільки операційні платежі, які йдуть на підтримку будівлі. Але навіть у таких умовах деяким підприємцям не вдалося зберегти свій бізнес і довелося закрити торгові точки. Більшість бізнесів поки не вийшли з кризи, адже купівельна спроможність багатьох українців так і не відновилася.

У межах карантину вихідного дня повністю закриють розважальні центри та заклади культури. До речі, проти цієї ідеї вже висловився профільний міністр Олександр Ткаченко. Він єдиний утримався під час голосування за відповідну постанову.

Директорка столичного кінотеатру " Жовтень" Юлія Антипова розповідає, що вони працюють з обмеженнями вже зараз. За правилами адаптаційного карантину кінозали можуть бути заповнені лише на 50%. Відповідно, прибуток уже впав, а після посилення обмежень – усе тільки погіршиться, стверджує Юлія:

"Половина відвідувачів кінотеатру припадає на вихідні дні. Ще одні обмеження роботи будуть для нас катастрофічними. У нас є напрацьовані плани "виживання" на випадок локдауну, але ми дуже сподіваємося, що закривати нас не будуть. Адже ми дотримуємося всіх обмежень, співробітники працюють у масках, проводиться дезінфекція, на що також витрачається частина прибутку".

Якщо порахувати озвучені Юлією Антиповою цифри, виходить, що кінотеатр після посилення карантину почне втрачати 3/4 доходу щотижня. Ще навесні частина працівників – звільнилися. Деякі знімали житло й після оголошення локдауну вирішили виїхати з Києва, деякі – виявилися у віковій групі ризику і не хотіли працювати з великими потоками відвідувачів. Зараз у кінотеатрі залишилося на 30% менше персоналу, ніж було раніше, і керівництво має намір докласти всіх зусиль, щоб зберегти команду.

Спортивні клуби також повинні закритися на вихідні повністю, але їх відвідуваність трохи відрізняється від інших сфер. Тому власники вірять, що якщо і матимуть збиток, то порівняно невеликий. У частини людей є абонементи, вони вже сплатили послугу заздалегідь, і тепер самі змушені підлаштовуватися під обмеження.

Як розповів OBOZREVATEL головний тренер столичного спортклубу "Discipline" Сергій Пуцов, структура відвідуваності залежить від розміру клубу і напрямку. Чим менше клуб, чим більше він локальний (розрахований на відвідувачів, які живуть поруч), тим більше його трафік на вихідних. До карантину чимало людей хотіли тренуватися і в будні вранці, перед роботою. Але так як зараз багато хто працює вдома, цей трафік давно впав. Загалом відвідуваність рахують від активної клієнтської бази.

"Практика свідчить про те, що якщо в будь-який клуб на день приходить близько 20% клієнтської бази – це дуже вдалий день. У нас на вихідних було 12-15% активної бази, а іноді доходило і до 20%. Ми не можемо прогнозувати, чи зменшить карантин вихідного дня кількість відвідувань загалом протягом тижня. Можливо, це буде перерозподіл відвідувань на будні, до яких будуть змушені адаптуватися наші клієнти".

Є й інші моменти, які Сергія дуже насторожують. Адже через обмеження роботи вони можуть не виконати зобов'язання перед клієнтами.

"У нас у контракті написано, що клієнт може відвідувати клуб 7 днів на тиждень у робочі години. Зараз у нас забрали можливість надавати послуги два дні на тиждень. Це питання до кого? Ми не виконуємо зобов'язання, або нам не дають це робити? Повинні ми це якось компенсувати клієнтам із позиції юридичної відповідальності та лояльності? Ви ж розумієте, що клієнти – це насамперед взаємини. І будуть люди, які вважатимуть, що ми повинні їм продовжити термін абонемента і виплатити якісь кошти. А держава в цьому разі компенсації не дає".

Закладам харчування дозволять працювати на винос, але це їм не сильно допоможе. За даними дослідження компанії з автоматизації кафе і ресторанів "Poster", на вихідних ресторани заробляють до 41% від тижневого обороту, бари –40%, піцерії та кальянні – 35%. Найменше від вихідних залежать кав'ярні та пекарні –27% і 25% тижневого обігу відповідно. Але і їм на карантині доведеться не легко:

"Вихідні – це найприбутковіші дні, – стверджує власник столичної кав'ярні "First Point" Юрій Бездітний. – В умовах пандемії багато моїх колег живуть від вихідних до вихідних. Якщо ми будемо працювати тільки на винос – у кращому разі отримаємо 50% від очікуваного прибутку. Але це стосується закладів, що мають лояльних гостей, які готові їх підтримувати. У нас, наприклад, такі є. Але в закладів, які недавно відкрилися, ще немає постійних відвідувачів. Для них таке обмеження – просто смерть".

Юрій запевняє, в його кав'ярні дотримуються всіх норм безпеки, він особисто закупив пульсоксиметри і градусники для персоналу, оплачує регулярне тестування. На його думку, карантин вихідного дня не дає гарантій, що захворюваність зменшиться. А ось по підприємцях це вдарить серйозно.

До того ж, незважаючи на втрати бізнесу, головне завдання – врятувати якомога більше життів і не допустити медичного колапсу, коли лікарям доведеться вибирати, кого з хворих рятувати. Можливо, повний карантин на кілька тижнів дозволив би розірвати ланцюжок захворювань, а бізнес зміг би після повного локдауну почати повноцінне відновлення.