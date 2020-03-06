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6 березня • оновлено в 21:21
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ВВП України скоротився на 0,5%: деталі першого за 4 роки падіння

1.8т
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У січні 2020 року реальний валовий внутрішній продукт України скоротився на 0,5%. Зменшення зведеного індексу виробництва (ЗІП) склало 2,6%

Про це йдеться в огляді економічної діяльності країни, оприлюдненому Мінекономіки в п'ятницю, 6 березня. Скорочення ВВП України зафіксовано вперше з 2016 року.

У січні минулого року ВВП виріс на 1,3% при збільшенні ЗІП на 0,4%.

Економіка України. Ілюстрація

Економіка України. Ілюстрація

Аргумент

Як зазначається в огляді, з початку 2020 року майже все види економічної діяльності, що формують динаміку зведеного індексу виробництва товарів і послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІП), крім будівництва і внутрішньої торгівлі, продемонстрували скорочення виробництва.

Вперше за 4 роки: в Україні різко впав показник ВВП

me.gov.ua

Серед факторів, які вплинули на формування такої тенденції, – зниження попиту на енергоресурси на тлі теплої зими, низька кон'юнктура на світових ринках сталі, низький попит на природний газ у країнах ЄС.

Скорочення будівництва і внутрішньої торгівлі вдалося уникнути завдяки високій інвестиційній активності в галузі будівництва і зростанню купівельної спроможності населення.

Вперше за 4 роки: в Україні різко впав показник ВВП

me.gov.ua

У Мінекономрозвитку також попередили, що незважаючи на очікуване продовження реформ в економічній сфері, зростання економіки може бути стримане під тиском чинників, які впливали на розвиток економіки в 2019 році, на тлі вже сформованих у попередніх періодах структурних дисбалансів і проблем, що накопичилися, а також ризиків, пов'язаних із поширенням коронавірусу в світі.

Мінекономіки нагадало, що в 2019 році зростання ВВП України дещо сповільнилося – до 3,2% із 3,4% в 2018 році, а зростання ЗІП – до 1,6% із 3,6%.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні дев'ять місяців поспіль падає промисловість. Так, індекс промислової продукції в січні 2020-го відносно цього ж місяця минулого року склав мінус 5,1%.

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Автор
Дарина Дурова
Місце
Україна
Теги
ВВП Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Економіка України
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Шмыгалим xoxлов!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Единственная из бывших республик СССР, которая до сих пор не достигла уровня ВВП 1990го года. А может уже и не достигнет.
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Saharov Andrey
Saharov Andrey
Зелебоби - витягуйте довбешки з піску. тут вам вже не ко-ко-ко. Пороха вже рік немає. Папріколу?
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