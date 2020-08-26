Всесвітній економічний форум у Давосі перенесли через СOVID-19

Всесвітній економічний форум в Давосі (Швейцарія) через СOVID-19 буде перенесено з зими на літо 2021 року.

Про це керуючий директор Всесвітнього економічного форуму (WEF) у Давосі Алоїс Цвінггі заявив в ефірі Radio Südostschweiz.

Організатори дійшли висновку, що не зможуть провести Всесвітній економічний форум у січні 2021 року.

"Розвиток подій як в Швейцарії, так і в усьому світі не дозволяє гарантувати безпечне проведення WEF-2021. Ми не знаємо, як буде виглядати туристична ситуація в січні. Ми також не знаємо, наскільки люди готові прийти на великий захід", – пояснив Цвінггі.

Крім того, організатори не хочуть наражати Давос на небезпеку.

"Ми маємо зобов'язання перед нашим партнерам приймати рішення в потрібний час, щоб кожен міг планувати, і, перш за все, без будь-яких витрат", – сказав Цвінггі.

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