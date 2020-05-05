Всесвітній банк виділив $150 млн на підтримку українців: хто отримає гроші

Україна отримає від Світового банку додатково 150 мільйонів доларів на соціальну підтримку громадян.

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Відповідну угоду підписав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляється на сторінці відомства у Facebook. З них 50 мільйонів спрямують на підтримку вразливих верств населення під час епідемії коронавірусу.

Кредит буде надано в рамках додаткового фінансування проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".

"Україна отримає додаткові 150 мільйонів доларів від Світового банку на посилення системи соціальної підтримки українців. З них 50 мільйонів будуть спрямовані на підтримку вразливих верств населення в період епідемії коронавірусу. Решта – 100 мільйонів – для поліпшення рівня соцзахисту в цілому", – уточнив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітній банк наприкінці квітня ухвалив рішення виділити Україні додаткові 135 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом. Кошти призначались на оновлення приблизно 40 відділень екстреної медичної допомоги та інсультних відділень.