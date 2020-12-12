Всесвітній банк дав Україні новий кредит і спрогнозував різке зростання бідності

Рада виконавчих директорів Світового банку ухвалила рішення виділити Україні кредит у розмірі 300 млн доларів (близько 8,4 млрд грн). Гроші повинні витратити на соціальний захист.

Про це йдеться на офіційному сайті банку. Так, отриманий кредит дозволить гарантувати мінімальний дохід 1 млн українців. Прогнози Світового банку показують, що через епідемію COVID-19 бідність в Україні може збільшитися на 4 відсотки, досягнувши приблизно 23 відсотків до кінця 2020 року.

"Бідні домогосподарства будуть отримувати допомогу в рамках національної програми GMI. Кредит також підтримує розширення соціального захисту України в найближчі роки. За оцінками Світового банку, 60 відсотків українців, які можуть опинитися за межею бідності через спалах COVID-19, зараз не користуються існуючими програмами соціального захисту", – йдеться в заяві банку.

Всього Всесвітній банк виділить 750 млн доларів (21,1 млрд грн) кредиту, який витратять на боротьбу з бідністю в Україні. "Підтримка Світового банку України в цей критичний час, спрямована на захист бідних, серйозно постраждалих від спалаху COVID-19, має значний ефект в боротьбі з бідністю", – сказав Аруп Банерджі, регіональний директор Світового банку по Східній Європі (Білорусь, Молдова і Україна ).

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