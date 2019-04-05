Всесвітній банк дав невтішний прогноз для України

Всесвітній банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році.

Очікується, що зростання української економіки сповільниться з 2,9% до 2,7%, йдеться у квітневому огляді "Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2019: Financial Inclusion".

При цьому міжнародна фінансова організація зберегла прогноз зростання ВВП в Україні в 2020 році на рівні 3,4%.

Водночас, очікується, що в 2021 році цей показник знизиться з 3,8% до 3,7%.

Згідно з новим економічним прогнозом Світового банку, економічне зростання Європи і Центральної Азії у 2019 році сповільниться з 3,1% до 2,1%. Це обумовлено уповільненням світового зростання і невизначеними перспективами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світовий банк погіршив прогноз зі зростання економіки Росії із 1,8% до 1,5%. Водночас уже в 2020 і 2021 роках російська економіка, вважають експерти міжнародної фінансової організації, покаже річне зростання на 1,8%.

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