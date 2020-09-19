Марченко пояснив, чому в бюджеті-2021 витрати на Офіс президента збільшили на 300 млн

У проєкті бюджету на 2021 рік збільшено фінансування деяких відомств, зокрема, Офісу президента та Державного бюро розслідувань.

Керівник Міністерства фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю "Радіо Свобода" зазначив, що ОП може отримати додатково "300 млн гривень із плюсом".

"Я поясню. За останні роки, я думаю, що, напевно, за 5-6 років, президенти України не вважали за необхідне дбати про Офіс, думати про витрати Офісу й так далі. У зв'язку з цим рівень зарплат службовців, а це люди, які працюють в Офісі президента, порівняно із секретаріатом Кабміну й апаратом Верховної Ради, значно нижчий", – сказав міністр.

При цьому Марченко звернув увагу, що в ОП уже заявили про готовність скоротити кількість працівників на 10%, щоб зменшити витрати на цю структуру і внести це скорочення в проєкт бюджету між першим і другим читаннями.

На Банковій із посиланням на главу Офісу Андрія Єрмака зі свого боку зазначили, що "вважають неприпустимим" збільшення витрат на утримання органів державної влади під час кризи.

За словами Марченка, фінансування ДБР збільшується порівняно з фінансуванням Національного антикорупційного бюро через те, що "НАБУ було створено ще в 2015 році, і до цього часу бюджет НАБУ вже сформований".

"Ми його чітко розуміємо, і ми індексуємо на рівень інфляції, і ми індексуємо дійсно ті речі, які необхідні", – сказав глава Мінфіну.

"ДБР – орган, який був створений досить давно. У них немає ані абсолютно забезпечення комп'ютерною технікою, і не набрано достатню кількість людей. Тобто це питання суто технічне", – зазначив він.

Нагадаємо, проєкт держбюджету на 2021 рік, поданий Мінфіном, на своєму засіданні 14 вересня затвердив Кабінет міністрів. Того ж дня його внесли на розгляд до Верховної Ради.

На забезпечення діяльності президента та його Офісу пропонується закласти 1 млрд 269 млн гривень (на нинішній рік було більше 912 млн), на ДБР – 2 млрд 484 млн (було 1 млрд 417 млн гривень).

Як писав OBOZREVATEL, раніше Сергій Марченко повідомив: якщо українська економіка буде рости помірно, то до 2040 року виплати за ВВП-варантами (цінні папери, розрахунки яких прив'язані до зростання ВВП) можуть досягти $22 млрд.