Відставка Смолія: Нацбанк виступив зі зверненням до керівництва країни

У Національному банку України заявили, що поважають рішення Якова Смолія про відставку з поста глави регулятора та розділяють його застереження про "політичний тиск".

Правління звернулося до керівництва країни та політиків, повідомляється на сайті НБУ.

Воно закликало президента, уряд і політиків ефективно взаємодіяти з центральним банком і дати йому можливість виконувати функції, покладені Конституцією і відповідним законом.

"Члени правління Національного банку поважають рішення глави НБУ щодо відставки і розділяють його застереження про систематичний політичний тиск. Правління вважає своїм обов'язком зараз продовжувати роботу для збереження макрофінансової стабільності та інституційної спроможності", – йдеться в заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Нацбанку Яків Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням".

Він заявив, що протягом тривалого часу на регулятор здійснюється "систематичне політичний тиск".