"Відрізняється від інших країн": Світовий банк несподівано змінив прогноз щодо зростання ВВП України

Світовий банк підвищив прогноз економічного зростання в Україні на 2020 рік з приблизно 3% до 3,7%.

Про це повідомив міністр економічного розвитку України Тимофій Милованов у Facebook. "Україна - одна з небагатьох країн для яких прогноз був переглянутий в позитивну сторону. Більшість інших країн уповільнюються, а не пришвидшується", – написав Милованов.

За його словами, прогноз зростання в 3,7% від Світового банку збігається з прогнозом міністерства економіки. Також уряд має сценарій, який передбачає зростання ВВП в 2020 році до 4,8%.

"Ми також маємо більш оптимістичний сценарій в 4,8%, за умови успішного проведення програми уряду та зміни бізнес клімату в Україні на краще. Це означає створення умов для захисту прав власності, лібералізація ринків, судова реформа, якісна робота правоохоронних органів, віддаленість олігархів та зацікавлених сторін в уряду та політиків, тощо", – додав Милованов.

Тимофій Милованов

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що завдання уряду – збільшити темпи зростання ВВП до 5% в наступному році і до 7% – з 2021 року.

Його розкритикував економіст Олександр Пасхавер. Він вважає, що Україна не зможе щорічно збільшувати ВВП до 7%, незважаючи на обіцянку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За його словами, економічне зростання в Україні збережеться в межах 3-4%.

За прогнозом Світового банку, в 2020 році ВВП України зросте на 3,4%. А в 2021 році зростання української економіки може прискоритися – до 3,8% в рік.

Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз по зростанню ВВП України в 2019-2022 роках.

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