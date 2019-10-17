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17 жовтня • оновлено в 16:17
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"Відрізняється від інших країн": Світовий банк несподівано змінив прогноз щодо зростання ВВП України

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Світовий банк підвищив прогноз економічного зростання в Україні на 2020 рік з приблизно 3% до 3,7%.

Про це повідомив міністр економічного розвитку України Тимофій Милованов у Facebook. "Україна - одна з небагатьох країн для яких прогноз був переглянутий в позитивну сторону. Більшість інших країн уповільнюються, а не пришвидшується", – написав Милованов.

За його словами, прогноз зростання в 3,7% від Світового банку збігається з прогнозом міністерства економіки. Також уряд має сценарій, який передбачає зростання ВВП в 2020 році до 4,8%.

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"Ми також маємо більш оптимістичний сценарій в 4,8%, за умови успішного проведення програми уряду та зміни бізнес клімату в Україні на краще. Це означає створення умов для захисту прав власності, лібералізація ринків, судова реформа, якісна робота правоохоронних органів, віддаленість олігархів та зацікавлених сторін в уряду та політиків, тощо", – додав Милованов.

"Відрізняється від інших країн": Світовий банк несподівано змінив прогноз щодо зростання ВВП України

Тимофій Милованов

"Відрізняється від інших країн": Світовий банк несподівано змінив прогноз щодо зростання ВВП України

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що завдання уряду – збільшити темпи зростання ВВП до 5% в наступному році і до 7% – з 2021 року.

  • Його розкритикував економіст Олександр Пасхавер. Він вважає, що Україна не зможе щорічно збільшувати ВВП до 7%, незважаючи на обіцянку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За його словами, економічне зростання в Україні збережеться в межах 3-4%.

  • За прогнозом Світового банку, в 2020 році ВВП України зросте на 3,4%. А в 2021 році зростання української економіки може прискоритися – до 3,8% в рік.

  • Міжнародний валютний фонд поліпшив прогноз по зростанню ВВП України в 2019-2022 роках.

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Тема
Економіка України: прогнози
Місце
Україна
Тег
ВВП
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филипп филипыч
филипп филипыч
канеш повысил. на основании слов всемирного банка украина обязана будет возвращать долги мвф по ускоренной программе. украинцы вам хорошо от этого прогноза? вот мвф точно хорошо))
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