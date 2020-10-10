Відомий трейдер закликав купувати біткоїн і спрогнозував зростання курсу

Відомий трейдер Пітер Брандт назвав кілька причин імовірного подорожчання криптовалюти найближчим часом. Із цим погодилися й інші аналітики. Вони пояснили, коли краще фіксувати прибуток.

На графіку курсу біткоїна незабаром з'явиться сильний сигнал на покупку, повідомив Пітер Брандт, передає РБК. Він уточнив, що на користь зростання вартості першої криптовалюти говорить як денний, так і тижневий графіки.

Зараз біткоїн торгується на позначці в $10 900. У короткостроковій перспективі вірогідне зростання його ціни до рівнів опору в $11 000 і $11 200, доповнив аналітик Амстердамської фондової біржі Міхаель ван де Поппе в своєму Twitter-акаунті. Якщо ці перешкоди будуть пройдені, зростання продовжиться і, найімовірніше, з більш високими темпами.

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