Відомий трейдер закликав купувати біткоїн і спрогнозував зростання курсу
Відомий трейдер Пітер Брандт назвав кілька причин імовірного подорожчання криптовалюти найближчим часом. Із цим погодилися й інші аналітики. Вони пояснили, коли краще фіксувати прибуток.
На графіку курсу біткоїна незабаром з'явиться сильний сигнал на покупку, повідомив Пітер Брандт, передає РБК. Він уточнив, що на користь зростання вартості першої криптовалюти говорить як денний, так і тижневий графіки.
Зараз біткоїн торгується на позначці в $10 900. У короткостроковій перспективі вірогідне зростання його ціни до рівнів опору в $11 000 і $11 200, доповнив аналітик Амстердамської фондової біржі Міхаель ван де Поппе в своєму Twitter-акаунті. Якщо ці перешкоди будуть пройдені, зростання продовжиться і, найімовірніше, з більш високими темпами.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Лінія підтримки монети проходить на позначці в 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче цього рівня, то вона продовжить падати до 7000 доларів.
Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.