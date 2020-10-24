Відомий мільярдер назвав біткоїн "золотом" і зробив прогноз

Інвестор-мільярдер Майк Новограц назвав біткоїн "цифровим золотом", при цьому зазначив, що протягом п'яти років розраховуватися ним як справжньою валютою не вийде.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg TV and Radio. "Я не думаю, що біткоїн буде використовуватися як транзакційна валюта коли-небудь у найближчі п'ять років", – сказав Новограц.

Біткоїн виріс більш ніж на 13% цього тижня, перевищивши 13 000 доларів після того, як PayPal Holdings Inc заявила, що дозволить клієнтам використовувати криптовалюту. Новограц і багато шанувальників криптовалют назвали цю новину революційною, пославшись на велику базу користувачів PayPal.

"Це вже не суперечки, якщо криптовалюта – це річ, біткоїн – це актив, чи буде блокчейн частиною фінансової інфраструктури", – сказав Новограц.

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