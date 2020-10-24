Відомий мільярдер назвав біткоїн "золотом" і зробив прогноз
Інвестор-мільярдер Майк Новограц назвав біткоїн "цифровим золотом", при цьому зазначив, що протягом п'яти років розраховуватися ним як справжньою валютою не вийде.
Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg TV and Radio. "Я не думаю, що біткоїн буде використовуватися як транзакційна валюта коли-небудь у найближчі п'ять років", – сказав Новограц.
Біткоїн виріс більш ніж на 13% цього тижня, перевищивши 13 000 доларів після того, як PayPal Holdings Inc заявила, що дозволить клієнтам використовувати криптовалюту. Новограц і багато шанувальників криптовалют назвали цю новину революційною, пославшись на велику базу користувачів PayPal.
"Це вже не суперечки, якщо криптовалюта – це річ, біткоїн – це актив, чи буде блокчейн частиною фінансової інфраструктури", – сказав Новограц.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Лінія підтримки монети проходить на позначці в 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче цього рівня, то вона продовжить падати до 7000 доларів.
Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.