Відомий мільярдер назвав біткоїн "золотом" і зробив прогноз

Олександр Литвин Mакроекономіка 11:19, 24.10.2020 Оновлено: 11:32, 24.10.2020

Інвестор-мільярдер Майк Новограц назвав біткоїн "цифровим золотом", при цьому зазначив, що протягом п'яти років розраховуватися ним як справжньою валютою не вийде.

Про це він сказав в інтерв'ю Bloomberg TV and Radio. "Я не думаю, що біткоїн буде використовуватися як транзакційна валюта коли-небудь у найближчі п'ять років", – сказав Новограц.

Біткоїн виріс більш ніж на 13% цього тижня, перевищивши 13 000 доларів після того, як PayPal Holdings Inc заявила, що дозволить клієнтам використовувати криптовалюту. Новограц і багато шанувальників криптовалют назвали цю новину революційною, пославшись на велику базу користувачів PayPal.

"Це вже не суперечки, якщо криптовалюта – це річ, біткоїн – це актив, чи буде блокчейн частиною фінансової інфраструктури", – сказав Новограц.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Лінія підтримки монети проходить на позначці в 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче цього рівня, то вона продовжить падати до 7000 доларів.

  • Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.

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