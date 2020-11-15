Відомий американський інвестор спрогнозував "смерть" долара

Відомий американський інвестор, оглядач Yahoo Finance Роберт Кіосакі заявив про те, що долар вмирає, а купувати потрібно срібло, золото або криптовалюту.

Таку заяву він зробив у своєму мікроблозі Twitter. "Долар вмирає. Срібло як і раніше доступно кожному. Коли долар руйнується, має значення не ціна, а те, скільки монет з золота, срібла або біткоїну у вас є", – написав Кіосакі.

Обозреватель Yahoo Finance Роберт Кіосакі https://twitter.com/theRealKiyosaki

Відзначимо, серед провідних експертів різке зниження курсу долара обговорюють уже не перший рік. Нібито американська валюта більше не справляється зі своєю функцією головної резервної "монети".

Разом з тим останні тижні спостерігається найвищі за кілька років курс біткоїну. А після економічних проблем, які виникли через пандемію, виріс попит на срібло і золото, що призвело до подорожчання цих дорогоцінних металів.

При цьому також важливо відзначити, що криптовалюта зараз не визнає більшість центробанків. Цей актив не вважають платіжним засобом, а купуючи біткоїн можна як заробити, так і втратити. Курс не залежить від економічно обґрунтованих факторів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна в найближчі 18 місяців може злетіти до 340 000 доларів. Максимальна відмітка для криптовалюти – 1,6 млн доларів.

Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанту розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.