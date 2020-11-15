Відомий американський інвестор спрогнозував "смерть" долара

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Mакроекономіка
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Долар в Україні

Відомий американський інвестор, оглядач Yahoo Finance Роберт Кіосакі заявив про те, що долар вмирає, а купувати потрібно срібло, золото або криптовалюту.

Таку заяву він зробив у своєму мікроблозі Twitter. "Долар вмирає. Срібло як і раніше доступно кожному. Коли долар руйнується, має значення не ціна, а те, скільки монет з золота, срібла або біткоїну у вас є", – написав Кіосакі.

Обозреватель Yahoo Finance Роберт Кіосакі

Відзначимо, серед провідних експертів різке зниження курсу долара обговорюють уже не перший рік. Нібито американська валюта більше не справляється зі своєю функцією головної резервної "монети".

Разом з тим останні тижні спостерігається найвищі за кілька років курс біткоїну. А після економічних проблем, які виникли через пандемію, виріс попит на срібло і золото, що призвело до подорожчання цих дорогоцінних металів.

При цьому також важливо відзначити, що криптовалюта зараз не визнає більшість центробанків. Цей актив не вважають платіжним засобом, а купуючи біткоїн можна як заробити, так і втратити. Курс не залежить від економічно обґрунтованих факторів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна в найближчі 18 місяців може злетіти до 340 000 доларів. Максимальна відмітка для криптовалюти – 1,6 млн доларів.

Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанту розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.

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