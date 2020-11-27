РРО та касові апарати вас не стосуються. Ви ж не підприємець. Чи не ФОП.

Крім того, ми ж знаємо: у нас найрозумніший уряд. Вводимо РРО. Все з фіскальними чеками. Кожен прихід - б'єш офіційно. Навіть якщо малий бізнес. Навіть якщо мікро. Навіть зі спрощеною системою.

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Вот в других странах - правительства тупые. Потому, что когда в НЙ покупаешь хот-дог - никто не выдаёт фискальный чек и не бьет операцию в смартфоне. Когда в Праге покупаешь трдельник - тоже без фискального чека. В Кракове сувениры - без фискального чека. В Барселоне на рынке хамон - без чека. В Риме пасту на рынке Кампа де Флори - без чека. И так далее.

Вы думаете, что наши клоуны просто решили убить малый и средний бизнес карантинами и локдаунами, закопать высокими тарифами на газ, электричество и тепло, и вбить крест с РРО на его могиле? Да вы не в курсе. Нет, не так. Это ещё цветочки. А ягодки - контроль.

Требовать все бить в аппарат, каждому покупателю - чек и проводку операции. На каждую ручку и сувенир - приходный ордер с десятизначным кодом. На каждый пирожок - расходную операцию. Будем снимать Х-отчёты, сверять остатки, усилим контроль за правильностью этого всего и будем карать штрафами за ошибки.

Ошибся? Штраф. Не выдал чек? Штраф. Не тот код? Штраф. Не тот тип проводки? Штраф. Не бьет остаток - штраф. Блокировка счёта. Проверка. Отчетность. Сверка. Обновление ПО. Лицензии. Разблокировка. Ошибки. Сбои. Пеня. Рекламация. Возврат. Возмещение. Контрольная закупка.

Каждый чиновник, ничего не производящий и не воспроизводящий будет при деле. Ух мы этих коммерсов заставим жить честно! Как в Европе все будет. Как в Сингапуре. Как во всем мире. Мы всем расскажем, что раньше, когда у всех был приличный заработок и низкие тарифы - мы жили плохо и вчёрную. А будем теперь вбелую. Тяжело будет, но честно. А раньше было легко, но нечестно. А дороги плохие были не из-за откатов и коррупции, а из-за того, что жили легко и вчёрную.

Нет, не с себя начнём, не с инфраструктуры и тупоголовых министров, не с контрабанды и серых схем, не с распилов на тендерах, не с откатов на подрядах, а с вас, коммерсы! Это же из-за ваших хот-догов мы бюджет налогами наполнить не можем! Из-за ваших ресторанов и магазинов мы из карантина не вылазим! Рвачи неблагодарные! Из-за вас больницы переполнены, кислорода нет и лекарства дорогие! Контрабасите небось? От налогов уклоняетесь? Ну, погодите же....

Вы все ещё работаете без РРО? Тогда мы идём к вам. У нас брёвнами воруют, но уж вашу соринку мы точно найдём.

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