Верховна Рада провалить терміни розгляду бюджету-2021: Разумков назвав дати

Верховна Рада не зможе розглянути проєкт бюджету на 2021 рік на поточному пленарному тижні (до 4 грудня), хоча згідно з Бюджетним кодексом повинні були це зробити до 1 грудня. Документ планують розглянути через тиждень.

Про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков на погоджувальному засіданні парламенту 30 листопада, яке транслювалося на сайті Верховної Ради. Він зазначив, що документ надійшов у Раду з запізненням.

"Він надійшов до нас тільки минулої п'ятниці (27 листопада – ред.), хоча повинен був надійти тижнем раніше. Згідно з чинним законодавством і здоровим глуздом, народні депутати повинні ознайомитися з цим документом, детально його вивчити... На цьому тижні фізично ми його розглянути не встигаємо. Відповідно закону, на це відводиться 10 днів", – сказав Разумков.

За його словами, головний кошторис країни можуть розглянути на наступному пленарному тижні. "Або якщо ми будемо бачити можливість, то на наступному непленарні тижні ми зможемо розглянути його на позачерговому засіданні", – сказав спікер парламенту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 листопада в Верховну Раду внесли проєкт державного бюджету на 2021. Головний фінансовий документ країни підготували для розгляду в другому читанні.

У проєкті держбюджету України на 2021 рік до другого читання урізали фінансування Міносвіти на 4 млрд грн, Пенсійного фонду на 8,5 млрд грн і збільшили на 2 млрд грн витрати на Офіс генпрокурора.