Рада зробила перший крок до ухвалення бюджету на 2020 рік: головні цифри

Верховна Рада в п'ятницю, 18 жовтня, в першому читанні прийняла проект бюджету на 2020 рік.

Законопроект підтримали 255 народних депутатів, з них 235 – від "Слуги народу". В ході підготовки до варіанту, який було запропоновано Кабміном, внесли понад 2000 поправок, але враховано було 772 пропозиції. Від проекту, представленого 16 вересня, цей варіант відрізняється збільшеною загальною частиною бюдджета на 17,8 млрд грн.

У бюджеті закладено курс долара на 2020 рік в розмірі 28,2 гривні за долар. Такі цифри взяті з чинного макропрогнозу (але його до другого читання переглянуть).

Основні показники бюджету-2020:

ВВП, млрд грн: 4551,7

Зростання ВВП, %: 3,3

Доходи, млрд грн: 1079,5

Витрати бюджету, млрд грн: 1170

Дефіцит бюджету, %: 2,09

Держборг, % ВВП: 54,1

Платежі за держборгом, млрд грн: 438,1

Інфляція, %: 6

Середня зарплата, грн: 12043

Мінімальна зарплата, грн: 4723

Мінімальна пенсія, грн: 1769

Максимальна пенсія, грн: 17690

Збільшуватимуть витрати

За словами заступника голови комітетета з питань бюджету Олександра Трухіна, до другого читання будуть змінені ряд статей бюджету.

"Ми вже збільшили фінансування на лікування за кордоном, на культуру, на" зшивання країни ", на створення Музею сучасної України, розвиток Малої академії наук, на модернізацію олімпійської бази. Також до другого читання передбачається збільшити доходи, з урахуванням уточнених прогнозів, поліпшення адміністрування податків, підвищення прожиткового мінімуму, збільшити виплати при народженні дитини", – сказав Трухін.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав. що Кабмін підготує до 2 листопада проект бюджету до другого читання. У ньому врахують обновленніе показники макроекономічного прогнозу.

"Зараз наші колеги завершують підготовку макропрогнозу на наступний рік", – сказав Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці в 2020-м своїми податками в першу чергу будуть фінансувати оборону і соціалку. На ці статті витрат в проекті бюджету передбачені найбільші суми.

Український уряд надалі не буде планувати бюджет на кожен рік.

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