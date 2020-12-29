Весь 2020-й год прошел под эгидой "Большой стройки". И целый год я критиковала эту идею власти. И делала я это вовсе не потому, что не хочу, чтобы в Украине были нормальные дороги. Напротив, являясь автолюбителем, каждый раз чертыхаюсь, наткнувшись на очередную яму и сетую на безучастность власти к дорожному вопросу. НО! 2020-й год стал особенным испытанием, как для Украины, так и для всего мира, в связи с пандемией коронавируса, поэтому я уверена, что это было, мягко говоря, не лучшее время для ремонта дорог. Тем более, я абсолютно уверена, что средства так называемого коронавирусного фонда должны использоваться не на дороги, а на медицину и поддержку населения и бизнеса. Не могу спокойно относиться к ситуации, когда под бравады о новых дорогах, люди умирают от нехватки кислорода или аппаратов ИВЛ, увольняются и эмигрируют медики, не получая достойную оплату своего труда, один за другим закрывается малый бизнес.

Тем не менее, несмотря на недовольство общественности, "Большая стройка" продолжается. Мало того, власть отрапортовала, что 93% украинцев считают "Большую стройку" главным позитивным событием года. Правда, после оказалось, что 11,3% украинцев считают эту программу главным событием года, а вот 93% из них (то есть 10,5% от общего числа респондентов) относятся к ней позитивно.

Для реализации этого масштабного строительства правительство решило выделить около 113 млрд. грн. из нескольких источников – Дорожного фонда, кредитов от международных и финансовых организаций, части средств, полученных Украиной от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража, коронавирусного фонда, а также от кредитов в украинском банке. С дорожным фондом все понятно, он как раз и формируется для использования на ремонт и строительство дорог. Но вот зачем брать кредиты на дороги, выплачивать по ним проценты, создавая дополнительную нагрузку на бюджет в коронавирусный год, мне совершенно не ясно.

Кроме того, вокруг "Большого строительства" то и дело разгораются коррупционные скандалы. Бывший советник Главы Офиса Президента Игорь Уманский осенью опубликовал коррупционные разоблачения, в которых указывает на существование картеля из 6 предприятий, выигрывающих большинство тендеров.

Согласно данных мониторинга COST Ukraine, за январь - ноябрь 2020 года областные службы автомобильных дорог провели 3135 "дорожных" закупок общей стоимостью 101,7 млрд гривен. И 61% от всей этой суммы получили всего 6 компаний – "Автомагистраль-Юг", "Ростдорстрой", "Онур", СП "Автострада", "Техно-Буд-Центр" и ПБС. При этом в закупках принимали участие 96 компаний. То есть меньше чем 10% игроков рынка получили подряды на 60 миллиардов гривен.

К сожалению, откровения Уманского не повлекли за собой ни публичного расследования коррупционной схемы, если она имела место, ни обвинений Уманского в клевете, если его заключения не являются правдивыми.

Недавно в сети поползли слухи о том, что часть дорог, построенных в рамках "Большой стройки" будут платными. Укравтодор моментально опроверг эту информацию, заверив, что платным будет только проезд по дорогам, построенным в рамках концессии. Хочу открыть "тайну" Укравтодору, о которой данное ведомство, видимо, не знает. У нас все дороги – платные!!! Каждый автомобилист с каждого литра топлива платит 0,21 евро акцизного сбора, из которых 0,16 евро направляются в Дорожный фонд! Дальше средства распределяются следующим образом: 35% идут на местные дороги, 60% — на трассы государственного и международного значения, оставшиеся 5% — на финансирование мер по безопасности дорожного движения. Таким образом, каждый раз, выезжая на дорогу и расходуя топливо, мы платим за наш проезд!

А между тем, несмотря ни на что, "Большая стройка" продолжается. И я очень надеюсь, что мы в ближайшее время увидим плоды этой программы и сможем убедиться, что деньги налогоплательщиков израсходованы не зря.