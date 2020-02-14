Величезні платіжки за газ обурили українців: Гончарук дав обіцянку

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що лютнева платіжка за газ буде менше, ніж та, яку українці отримали в січні.

В ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером показали соцопитування на вулицях Києва, в якому українці обурені збільшенням платежів за газ, в порівнянні з груднем. За їх словами, в новому році довелося заплатити на 500-600 гривень більше.

Гончарук розповів, що платіжки коливаються через ціни на газ. Проте, за його словами, за зиму 2019-2020 українці заплатять менше, ніж за попередню.

Олексій Гончарук Скріншот з ефіру "Свободи слова" з Савіком Шустером

"У порівнянні з груднем платіжка збільшилася. Це обсуловлено об'єктивними факторами, наприклад, ціною на газ. Але вже в лютому платіжка знову зменшиться, що теж є наслідком цінових коливань. Коли ми говоримо про те, що взимку вдалося зменшити ціни на газ, то це говорить про те, що вдалося саме в порівнянні з попередньою. і це не тільки тому що зима тепла і так далі, але є і багато інших об'єктивних чинників, які на це впливають ", - розповів прем'єр-міністр.

В Telegram-каналі Гончарука опублікували інфографіку, на якій показали як зменшилися платіжки, в порівнянні з минулим роком - різниця склала від 23 до 59%.

Українці стали менше платити за газ Telegram-канал Олексія Гончарука

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці отримуватимуть дві платіжки за газ на одному аркуші паперу – тарифи за паливо і його транспортування будуть вважатися окремо.

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