Вдарить, як криза 2008 року: Лагард попередила Європу про коронавірус

Економічний шок від епідемії коронавірусу в Європі буде співставний з кризою 2008 року, якщо країни ЄС терміново не почнуть протидіяти хворобі та її наслідкам.

Про це під час телефонної конференції з лідерами Євросоюзу заявила глава Європейського центробанку Крістін Лагард, з посиланням на інформацію від джерела повідомив Bloomberg. На її думку, якщо реакція держав буде правильною, то шок, ймовірно, буде тимчасовим.

"Ми побачимо сценарій, який нагадає багатьом з нас фінансову кризу 2008 року", – пояснила ризики Лагард.

Лагард попередила про кризу

Лагард сказала, що керівництво ЄЦБ готує зустріч у четвер, 12 березня, і розглядає всі інструменти (способи підтримки економіки). А особливо ті, які забезпечують "наддешеве" фінансування та гарантують кредитування і ліквідність в потрібних обсягах.

"Але Лагард додала, що заходи можуть спрацювати лише в тому випадку, якщо їх будуть підтримувати уряди, а банки продовжать кредитувати підприємства в регіонах, які постраждали від коронавірусу", – повідомляє джерело.

Також Лагард сказала, що ЄЦБ на зустрічі може знизити процентні ставки, і можливо, розширить програму кількісного пом'якшення. "Він також може перебудувати свої операції, які пропонують банкам дешеве фінансування", – йдеться в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МВФ Крісталіна Георгієва вважає, що епідемія коронавірусу з регіональної вже перетворилася на глобальну проблему, так як охопила третину всіх країн.

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