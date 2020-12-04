Вартість ремонту доріг в Україні за рік злетіла майже вдвічі, але матеріали не подорожчали

Вартість поточного ремонту одного кілометра дороги в Україні в 2020 році в середньому збільшилася на 91,6% – до 11,19 млн грн в порівнянні з минулим роком.

Про це на брифінгу повідомив виконавчий директор ініціативи з прозорості CoST Ukraine Святослав Абрамов, посилаючись на дані публічного модуля аналітики Prozorro, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з оприлюдненими даними, середня вартість капітального ремонту 1 км дороги в поточному році зросла на 4% – до 25,18 млн грн. При цьому нове будівництво подешевшало на 14,3% і становить 90,22 млн грн за км, реконструкція – на 44,7% до 36,06 млн грн за км.

Разом з тим, ціни на основні матеріали, які використовуються в дорожньому будівництві, в 2020 році практично не змінилися.

Ціни на матеріали наступні:

бітум 60/90 (станом на жовтень 2020 року) подешевшав на 12% – до 13,9 тис. грн;

емульсія бітумна впала в ціні на 8% і склала 14,7 тис. грн;

емульсія бітумна модифікована подешевшала на 2%, до 17 тис. грн;

щебенево-піщана суміш С5 подорожчала на 6% – до 584 грн;

щебенево-піщана суміш С7 виросла в ціні на 1% – до 604 грн;

асфальтобетонна суміш подешевшала на 1% – до 2,6 тис. грн;

щебенево-мастикових асфальтобетонна суміш в ціні не змінилася і склала 3,4 тис. грн.

"Важливо розуміти, що застосування середнього поточного ремонту – це був вимушений захід. Впроваджується він з 2012 року. Його впроваджують, оскільки це найпростіший спосіб реалізувати проєкт в рамках будівельного сезону. Важко сказати, наскільки це ефективно зараз. Реальний результат побачимо через кілька років", – прокоментував Абрамов.

Відзначимо, що, згідно з даними " Укравтодору", станом на середину листопада на завершальній стадії реконструкції і будівництва в Україні перебували 3,9 тис. км доріг. Всього цього року в Україні планується відремонтувати 4,2 тис. км доріг державного значення.

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