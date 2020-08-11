Вартість долара у 2021 році через кризу може впасти на третину

Долар США вже у 2021 році може втратити лідерські позиції серед головних валют світу.

Причинами обвалу можуть стати скорочення заощаджень населення, зростання державного боргу США і посилення Китаю. Про це йдеться в матеріалі "Ленты".

Авторка пише. що липень 2020 року виявився дуже складним місяцем для американської валюти, яка оновила багатомісячні, а в деяких випадках і багаторічні мінімуми. Всього за місяць долар подешевшав на шість відсотків проти фунта, на п'ять – по відношенню до євро, на чотири – проти швейцарського франка і австралійського долара.

З кожним роком загрозу домінуючому положенню американської валюти всерйоз розглядають все більше економістів. Останній гучний прогноз був озвучений професором Єльського університету і колишнім головою ради директорів Morgan Stanley Asia Стівеном Роучем. Він заявив, що найближчим часом долар США може впасти на 30-35 відсотків. Причому падіння американської валюти буде відбуватися дуже і дуже швидко.

"Епоха "непомірних привілеїв" долара США як основної світової резервної валюти добігає кінця", – впевнений Роуч. За словами економіста, у світу є серйозні сумніви щодо "колись широко прийнятої презумпції американської винятковості".

На зміну долару може прийти юань

У матеріалі сказано, що думку, що китайський юань може поборотися за статус основної світової резервної валюти, раніше висловлював колишній глава Мінфіну США Генрі Полсон. За словами експерта, долар став головною валютою завдяки поєднанню факторів, включаючи геополітичні умови після Другої світової війни, а також за рахунок зростання національної економіки.

"Однак "природна монополія" долара, на думку Полсона, скоро закінчиться, а роль юаня підвищиться за рахунок інтеграції економіки КНР в глобальні процеси. Навряд чи все це призведе до анархії, як побоюються консерватори, скоріше до появи декількох конкуруючих валютних блоків. Тим не менш американська валюта дійсно знаходиться в одній з найскладніших ситуацій за всю післявоєнну епоху", – підсумувала авторка публікації.