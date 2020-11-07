Вакцину від коронавірусу потрібно буде робити регулярно: названо ціну дози

Майбутній ринок вакцин проти Covid-19 оцінюється в понад 10 мільярдів доларів на рік. Такі оцінки озвучили аналітики, зважаючи на її вартість у 20 доларів за дозу.

Про це повідомляє The Gurdian із посиланням на дослідження Morgan Stanley і Credit Suisse. На думку галузевих експертів, майбутній ринок вакцин проти Covid-19 може скласти понад 10 мільярдів доларів (7,6 мільярда фунтів стерлінгів) річної виручки для фармацевтичних компаній, хоча деякі виробники ліків пообіцяли надавати свої вакцини на некомерційній основі.

Розрахунки аналітиків Morgan Stanley і Credit Suisse припускають, що людей потрібно буде вакцинувати щороку, як і у разі традиційного щеплення від грипу, за середньої ціни 20 доларів за дозу вакцини проти Covid-19. Ціни становитимуть від 3 до 37 доларів за дозу.

Метью Харрісон, аналітик Morgan Stanley, вважає, що навіть якщо тільки ті, хто отримує щорічне щеплення від грипу, будуть робити щеплення від Covid-19, це принесе 10 млрд доларів доходу на рік фармацевтичній промисловості в США, Європі та інших розвинутих країнах.

Мене Пангалос, виконавчий віцепрезидент AstraZeneca, сказав, що компанія сподівається, що вакцина проти коронавірусу, яку вона розробляє з Оксфордським університетом, "буде ефективна щонайменше протягом року, а може і довше".

Як писав OBOZREVATEL, Україна планує подати заявку на отримання вакцини від нового типу коронавірусу, яку після проведення відповідних клінічних випробувань поставлятиме британська компанія AstraZeneca. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.