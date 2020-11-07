Вакцину від коронавірусу потрібно буде робити регулярно: названо ціну дози

Майбутній ринок вакцин проти Covid-19 оцінюється в понад 10 мільярдів доларів на рік. Такі оцінки озвучили аналітики виходячи з її вартості в 20 доларів за дозу.

Про це повідомляє The Gurdian з посиланням на дослідження Morgan Stanley и Credit Suisse. На думку галузевих експертів, майбутній ринок вакцин проти Covid-19 може скласти більше 10 мільярдів доларів (7,6 мільярда фунтів стерлінгів) річної виручки для фармацевтичних компаній, хоча деякі виробники ліків пообіцяли надавати свої вакцини на некомерційній основі.

Розрахунки аналітиків Morgan Stanley і Credit Suisse припускають, що людей потрібно буде вакцинувати щороку, як і при традиційному щеплення від грипу, при середній ціні 20 доларів за дозу вакцини проти Covid-19. Ціни складуть від 3 до 37 доларів за дозу.

Метью Харрісон, аналітик Morgan Stanley, вважає, що навіть якщо тільки ті, хто отримує щорічне щеплення від грипу, будуть робити щеплення від Covid-19, це принесе 10 млрд доларів доходу в рік фармацевтичної промисловості в США, Європі та інших розвинутих країнах.

Мене Пангалос, виконавчий віцепрезидент AstraZeneca, сказав, що компанія сподівається, що вакцина проти коронавірусу, яку вона розробляє з Оксфордським університетом, "буде ефективна як мінімум протягом року, а може і довше".

Як писав OBOZREVATEL, Україна планує подати заявку на отримання вакцини від нового типу коронавірусу, яку після проведення відповідних клінічних випробувань поставлятиме британська компанія AstraZeneca. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.