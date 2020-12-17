Разумков – про обсяги закупівлі вакцин: ми не можемо просто взяти й додати грошей

З бюджету України на 2021 рік виділено 2,6 млрд для закупівлі вакцини проти COVID-19, якої вистачить приблизно на 2 млн осіб.

Однак Міністерство фінансів шукає додаткові гроші, які можна буде виділити на програму вакцинації. Про це в ефірі "Право на владу" повідомив голова ВРУ Дмитро Разумков. Програма транслювалася на YouTube-каналі ТСН 17 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дмитро Разумков у "Право на владу" Кадр із трансляції

Журналіст Сергій Щербина попросив спікера прокоментувати те, що Україна забронювала в компаній-постачальників досить низьку кількість препарату, якої вистачить на 2,1 млн осіб, тобто 5% населення, за оцінками Bloomberg.

"Що ви з цим будете робити, якщо треба не 2,6 млрд [гривень], а 15 млрд, для того щоб вакцинувати [громадян], ви зможете їх знайти?" – запитав Щербина.

Голова Верховної Ради відповів, що такі обсяги передбачені бюджетом. Разумков зазначив, що в студію можна запросити міністра фінансів Сергія Марченка, щоб він розповів, як відомство залучає гроші на програму вакцинації.

"Вони виходять з аукціонами, вони виходять, щоб залучити ресурси, з ОВДП [облігації внутрішньої державної позики], співпрацюють із міжнародними партнерами і донорами", – сказав спікер парламенту.

"Ви можете мене сьогодні скільки-завгодно розпинати, але ми, як Верховна Рада, спираємося тільки на ті ресурси, які нам пропонуються. Ми не можемо просто взяти й додати", – продовжив він.

Разумков сказав, що нардепи все ж "досить непогано змінили, на скільки це було можливо", проєкт бюджету.

"Досить цього? Ні, не досить. Тому що нам потрібно "закрити" фронт, "закрити" медиків, нам потрібно "закрити" вчителів", – наголосив "слуга народу".

Він також звернувся до журналіста, закликавши його висловлювати пропозиції та спільно виходити з ситуації.

Трансляція ефіру:

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