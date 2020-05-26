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26 травня • оновлено в 09:45
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В Україні зріс курс долара: скільки коштує в банках і обмінниках

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В Україні офіційний курс долара 26 травня зріс з 26,75 до 26,87 грн/$. Також валюта подорожчала в банках і обмінниках.

Про це йдеться в даних банківських установ і НБУ.

Курс НБУ на 26 травня

  • 100 доларів США – 2687 грн (+ 12 коп.)

  • 100 євро – 2931 грн (+ 15 коп.)

Курс НБУ

Курс НБУ

НБУ

Довідка: НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.

Курс в ПриватБанку

Долар:

  • Купівля – 26,65 грн/$

  • Продаж – 27,05 грн/$

Курс в ПриватБанку

Курс в ПриватБанку

ПриватБанк

Середній курс в банках

Долар:

  • Купівля – 26,72 грн/$

  • Продаж – 26,99 грн/$

Курс в банках

Курс в банках

finance.i.ua

Курс в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 26,80 грн/$

  • Продаж – 26,9 грн/$

Курс в обмінниках

Курс в обмінниках

finance.i.ua

Долар в Україні дешевшав кілька тижнів, а 20 травня тенденція розвернулася на 180 градусів: американська валюта поповзла вгору. Головна причина – іноземці почали активно скуповувати долари напередодні переходу на "адаптивний карантин".

"Останніми днями на ринку з'явилися нерезиденти (іноземці. – Ред.), які активно купували валюту та зрушили ринок вгору. Крім того, викуповував валюту і регулятор. Тож якщо на ринку не з'являться сильні продавці, гривня продовжить втрачати свої позиції", – розповідає керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні щодо долара в середньому за рік – 29,5 грн.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют гривня долар
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