В Україні зріс курс долара, а євро пішов униз

Курс валют в Україні 8 вересня.
Офіційний курс долара у вівторок, 8 вересня, виріс на 2 копійки і встановився на рівні 27,75 грн. А ось вартість євро пішла вниз – до 32,80 грн (-5 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
1 долар США – 27,75 грн
1 євро – 32,80 грн.
Офіційний курс валют. НБУ
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Долар:
Купівля – 27,59 грн/$ (+4 коп.)
Продаж – 27,86 грн/$ (+3 коп.)
Курс долара в банках. kurs.com.ua
Євро:
Купівля – 32,41 грн/€ (+3 коп.)
Продаж – 32,94 грн/€ (+2 коп.)
Курс євро в банках. kurs.com.ua
Долар:
Купівля – 27,66 грн/$
Продаж – 27,75 грн/$
Курс долара в обмінниках. kurs.com.ua
Євро:
Купівля – 32,71 грн/€
Продаж – 32,81 грн/€
Курс євро в обмінниках. kurs.com.ua
Долар:
Купівля – 27,68 грн/$
Продаж – 27,73 грн/$
Курс долара на чорному ринку. Мінфін
Євро:
Купівля – 32,63 грн/€
Продаж – 32,70 грн/€
Курс євро на чорному ринку. Мінфін
Як повідомляв OBOZREVATEL, нацбанк України на понеділок, 7 вересня, встановив офіційний курс долара на рівні 27,73 грн (+4 коп.). Також пішла вгору вартість євро – 32,85 грн (+12 коп.).
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