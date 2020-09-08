В Україні зріс курс долара, а євро пішов униз

Офіційний курс долара у вівторок, 8 вересня, виріс на 2 копійки і встановився на рівні 27,75 грн. А ось вартість євро пішла вниз – до 32,80 грн (-5 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 8 вересня

1 долар США – 27,75 грн

1 євро – 32,80 грн.

Офіційний курс валют. НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,59 грн/$ (+4 коп.)

Продаж – 27,86 грн/$ (+3 коп.)

Курс долара в банках. kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,41 грн/€ (+3 коп.)

Продаж – 32,94 грн/€ (+2 коп.)

Курс євро в банках. kurs.com.ua

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,66 грн/$

Продаж – 27,75 грн/$

Курс долара в обмінниках. kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,71 грн/€

Продаж – 32,81 грн/€

Курс євро в обмінниках. kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,68 грн/$

Продаж – 27,73 грн/$

Курс долара на чорному ринку. Мінфін

Євро:

Купівля – 32,63 грн/€

Продаж – 32,70 грн/€

Курс євро на чорному ринку. Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, нацбанк України на понеділок, 7 вересня, встановив офіційний курс долара на рівні 27,73 грн (+4 коп.). Також пішла вгору вартість євро – 32,85 грн (+12 коп.).

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