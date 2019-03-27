В Україні знову змінили тариф на газ: нові суми надійдуть за кілька днів

В Україні з 1 квітня знову переглянуть тариф на блакитне паливо для населення. Українці замість 8,55 платитимуть 8,38 грн за куб. Таке рішення ухвалив "Нафтогаз" у зв'язку зі значним зниженням цін на світовому ринку.

Однак прості українці купуватимуть газ по 8,38 грн за кубометр, а бізнес платитиме за таку саму кількість блакитного палива лише 5,9 грн. Вперше за кілька років ціни за урядовим проектом вищі за ринкову вартість.

OBOZREVATEL з'ясував, як зміняться ціни на газ із 1 квітня і чому ринкові ціни виявилися нижчими за регульовані.

Головне:

вартість газу на відкритому ринку впала до 5,9 грн за куб, а населення платить 8,55 грн;

"Нафтогаз" вирішив знизити тариф, відмовившись від своєї націнки у розмірі 2%;

щоб знизити тариф на газ хоча б до рівня ринкового, Кабмін має узгодити це рішення з МВФ;

щоб остаточно вирішити газове питання, Україна повинна видобувати стільки блакитного палива, скільки вистачить на забезпечення її потреб.

Українці платять більше промисловості, але тариф знизили

Тариф на газ для простих українців визначає Кабінет міністрів. Ідея проста: уряд встановлює ціну і зобов'язує "Нафтогаз" продавати за зазначеною вартістю продавати блакитне паливо на потреби населення. Найчастіше ця цифра нижча за ринкову. Але у 2019-му ситуація кардинально змінилася. Уже кілька місяців вартість газу на відкритому ринку падає.

"На європейському ринку за останні місяці знизилася настільки, що з квітня українські газові трейдери, ймовірно, пропонуватимуть газ за ціною, нижчою за поточну ціну, встановлену для населення", — заявив кілька тижнів тому голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Так і сталося. "Нафтогаз", який має одні з найвищих цін для промисловості, вже у квітні продаватиме блакитне паливо по 5,9 грн за куб. Водночас, згідно з постановою Кабміну, ціна для населення має становити 8,55 грн.

Без рішення уряду "Нафтогаз" знизить ціну для простих українців всього до 8,38 грн. Але щоб значно урізати тарифи (хоча б до рівня ринкових цін), необхідний дозвіл МВФ. Україна, підписуючи меморандум, погодила подорожчання газу в кілька етапів і ухвалила відповідну постанову. Але в цій постанові не було передбачено варіанту, за якого газ на європейському ринку дешевшає, а не дорожчає.

Без рішення уряду максимум, що може зробити "Нафтогаз" — відмовитися від своєї торговельної націнки в розмірі 2%. З огляду на те, що підприємство і без того заробить на різниці між ринковою ціною і вартістю газу для промисловості, "Нафтогаз" ухвалив рішення прибрати з тарифу свою націнку. Тариф знизили на 2%. Наступний крок за Кабміном. Вони повинні ініціювати переговорний процес і узгодити з МВФ можливість знизити ціни.

У Кабміні вже заявили, що відповідні переговори проводять. І головне — домогтися скасування подорожчання газу у травні, а не урізати ціну. Якщо чинну постанову не переглянуть, вже за місяць українці платитимуть за кожен куб більше 10 грн. І якщо на відкритому ринку вартість блакитного палива не злетить, промислові споживачі платитимуть на 20-30% менше за простих українців.

Аналітик Володимир Мазуренко зазначає: вартість газу на відкритому ринку змінюється щомісяця, тому цілком можливо, що з настанням опалювального сезону ціни досягнуть регульованого урядом рівня.

"Поспішати знижувати тариф не варто. Зараз у нас на відкритому ринку одна ціна, а у жовтні буде абсолютно інша. Коли починається опалювальний сезон, зростає попит і збільшуються ціни", — зазначає аналітик.

Вартість газу може бути нижчою, але для цього доведеться нарощувати видобуток

Норвегія, Нідерланди та Україна — країни з найбільшими запасами газу у Європі. При цьому перші дві держави входять до списку найбагатших, а Україна пасе задніх. Маючи підтверджені поклади — 590 млрд куб. м (за оцінками "Нафтогазу"), ми щороку змушені витрачати валюту на купівлю близько 8-10 млрд кубів блакитного палива.

Опитані OBOZREVATEL експерти впевнені: досягти енергонезалежності і протягом декількох років наростити видобуток газу до 20 млрд куб. м державна компанія цілком здатна. Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній Роман Опімах як приклад наводить статистику минулого року. "Укргазвидобування" збільшило обсяг на 1,6%, а приватні компанії — більш ніж на 7%.

Головне, додає глава біржового комітету УЕБ Олексій Дубовський, НАК повинен купувати нові ліцензії. В Геонадра почали продавати їх на відкритих торгах. Але з 10 лотів реалізували тільки 3 найбільш ліквідних родовища. Проблема в тому, що далеко не всі виставлені ділянки викликають інтерес у гравців ринку.

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"Сказати, що всі ліцензії неліквідні, не можна. За одну ліцензію була справжня конкуренція, в результаті аукціону вартість підняли з 17 до 85 млн грн. Ще одна ліцензія дісталася "Укргазвидобуванню", третю придбала "Бурісма". Зараз важливо, щоб УГД брало участь у конкурсах і отримувало нові ліцензії", — зазначає Дубовський.

Одна з основних проблем — необхідність узгоджувати розробку з обласними радами, впевнені в Асоціації газовидобувних компаній. З 2018-го рента залишається в місцевих бюджетах. За задумом це мало підштовхнути місцеву владу до співпраці, однак за фактом процес все ще гальмують.

Відмовившись від імпорту блакитного палива, в Україні вартість газу може бути значно нижчою за європейську. Однак поки населення платить навіть більше, ніж на відкритому ринку.

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