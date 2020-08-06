В Україні знизився курс долара, але виріс євро: курс валют на 6 серпня
Офіційний курс долара в четвер, 6 серпня, знизився на 11 копійок і встановився на рівні 27,70 грн. А ось євро продовжило рух вгору – до 32,90 грн (+17 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 6 серпня
1 долар США – 27,70 грн
1 євро – 32,90 грн.
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 27,54 грн/$ (-1 коп.)
Продаж – 27,80 грн/$ (-2 коп.)
Євро:
Купівля – 32,34 грн/€ (+9 коп.)
Продаж – 32,93 грн/€ (+5 коп.)
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,60 грн/$
Продаж – 27,69 грн/$
Євро:
Купівля – 32,82 грн/€
Продаж – 32,92 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,63 грн/$
Продаж – 27,67 грн/$
Євро:
Купівля – 35,54 грн/€
Продаж – 32,65 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в середу, 5 серпня, виріс і встановився на рівні – 27,82 грн (+9 коп.). Довідковий курс євро виріс на 21 копійку і склав 31,72 грн. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що курс долара повинен бути близько 30 грн/$.