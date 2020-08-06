В Україні знизився курс долара, але виріс євро: курс валют на 6 серпня

В Україні подешевшав долар, але подорожчало євро. Колаж Обозревателя

Офіційний курс долара в четвер, 6 серпня, знизився на 11 копійок і встановився на рівні 27,70 грн. А ось євро продовжило рух вгору – до 32,90 грн (+17 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 6 серпня

1 долар США – 27,70 грн

1 євро – 32,90 грн.

Курс валют в Україні НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,54 грн/$ (-1 коп.)

Продаж – 27,80 грн/$ (-2 коп.)

Курс валют в Україні Мінфін

Євро:

Купівля – 32,34 грн/€ (+9 коп.)

Продаж – 32,93 грн/€ (+5 коп.)

Курс валют в Україні Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,60 грн/$

Продаж – 27,69 грн/$

Курс валют в Україні kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,82 грн/€

Продаж – 32,92 грн/€

Курс валют в Україні kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,63 грн/$

Продаж – 27,67 грн/$

Курс валют в Україні Мінфін

Євро:

Купівля – 35,54 грн/€

Продаж – 32,65 грн/€

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в середу, 5 серпня, виріс і встановився на рівні – 27,82 грн (+9 коп.). Довідковий курс євро виріс на 21 копійку і склав 31,72 грн. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що курс долара повинен бути близько 30 грн/$.