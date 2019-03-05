В Україні значно впаде курс долара: прогноз аналітика

В Україні курс долара до 10 березня може опуститися до 26,6 грн/$ (станом на 5 березня – 26,82 грн/$).

Про це OBOZREVATEL заявив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "Цього тижня ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень приблизно 26,7 грн, а готівковий долар у банках – десь 26,6/26,8 грн", – прогнозує експерт.

Так, із минулого понеділка офіційний курс долара знизився з 27,02 грн до 26,86 грн (-0,6%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 26,900/26,930 до 26,810 / 26,835 (-0,3%/-0,4%).

"Долар досить стійко знижується до гривні з середини лютого, і ця динаміка буде, судячи з усього, продовжена. Основний фактор пропозиції валюти – продажі населення. Як правило, продаж валюти "фізиками" збільшується напередодні свят, і такий само ефект ми будемо спостерігати перед 8 березня", – пояснює аналітик.

Як раніше писав OBOZREVATEL, курс гривні до долара в березні коливатиметься в діапазоні 26,75-27,75 грн/$.

У 2019 середній курс долара складе 29,08 грн/$. Водночас у грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс становитиме 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

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