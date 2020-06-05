В Україні значно подешевшає долар: прогноз валют

Курс долара в Україні до 14 червня може подешевшати на 20-30 коп./$ і опуститися до 26,4 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. "Найближчого тижня ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень приблизно за 26,4 грн, а готівковий долар у банках – приблизно за 26,4-26,6 грн", – прогнозує експерт.

Зазначимо, 9 червня Міжнародний валютний фонд розгляне надання допомоги Україні в рамках нової програми. Про це свідчить розклад засідань виконавчої ради МВФ, опублікований на сайті організації. Водночас рада МВФ також дасть оцінку розширеній програмі з Україною, відкритій 2015 року.

Курс долара

У травні МВФ попередньо погодив із Україною нову програму stand-by на $5 млрд. Перший транш розміром $1,9 млрд може бути отриманий відразу після затвердження програми.

За даними компанії "Укрдилінг", за цей же час знизилися з 26,90-26,93 до 26,66-26,68 (-0,9%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 26,81-27,05 до 26,60-26,81 (-0,8% и - 0,9%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Кабінет міністрів поновив макроекономічний прогноз для України, розробляючи зміни до держбюджету через коронавірус COVID-19. У ньому зазначено курс гривні до долара в середньому за рік – 29,5 грн.