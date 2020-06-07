В Україні значно подешевшає долар: аналітики назвали нову вартість гривні

В Україні курс долара найближчим часом може перейти в новий коридор і відкотитися до 26,5 грн/$. Ситуація на ринку залишається стабільною, а вже 9 червня пропозиція валюти може значно перевищити попит.

Детальніше про те, що буде з курсом долара в Україні найближчим часом, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що буде з курсом долара в Україні: прогнози аналітиків

Опитані OBOZREVATEL аналітики впевнені: найближчим часом курс долара в Україні знижуватиметься. Ймовірно, вже через тиждень гривня досягне позначок у 26,4-26,5 грн/ $. Головна причина – новини від МВФ. Кредит для України повинні узгодити вже 9 червня. І в очікуванні траншу настрої учасників ринку покращаться, вони почнуть продавати валюту, чекаючи подальшої ревальвації (зміцнення гривні).

"Ймовірно, найближчим часом, в очікуванні швидкої фінансової допомоги від МВФ, гривня ще трохи зміцниться і буде прагнути до позначки 26,5 гривні за долар. Водночас НБУ буде виходити на ринок із купівлею, і за досягнення цього рівня не допустить подальшого руху", – розповідає керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

"Ймовірно, найближчим часом, в очікуванні швидкої фінансової допомоги від МВФ, гривня ще трохи зміцниться й буде прагнути до позначки 26,5 гривні за долар"

Схожий прогноз озвучує й колега Шевчишина з "Альпарі" Вадим Іосуб. Він також пов'язує можливу девальвацію з новинами від МВФ.

Курс долара

"На найближчий тиждень ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,4 грн, а готівковий долар у банках може бути близько 26,4 / 26,6 грн", – говорить Іосуб.

Так, 9 червня Міжнародний валютний фонд розгляне надання допомоги Україні в межах нової програми. Про це свідчить розклад засідань виконавчої ради МВФ, опублікований на сайті організації. Цього дня рада МВФ також дасть оцінку розширеної програми з Україною, відкритої 2015 року. У травні МВФ попередньо погодив з Україною нову програму stand-by на $ 5 млрд. Перший транш у сумі $ 1,9 млрд може бути отримано відразу після затвердження програми.

Чим Україна заплатить за кредит МВФ

Тарифи на газ зростуть восени

Одна з найбільш "чутливих" умов – Кабмін повинен відмовитися від ПСО (спеціальні зобов'язання, у межах яких встановлюють граничний тариф на газ). Тобто українці купуватимуть блакитне паливо за тими ж цінами, що й бізнес.

Влітку, як розповіли OBOZREVATEL у "Нафтогазі", це призведе до зниження цін. Зараз на біржах рекордно низькі ціни, і цілком можливо, що кубометр коштуватиме менше ніж 3 грн. Але вже восени з початком опалювального сезону попит на газ збільшиться в Європі, закінчиться карантин, подорожчає долар, і тариф різко зросте.

Газ korrespondent.net

Скільки буде врешті коштувати газ, сказати складно, однак якщо уряд виконає умову МВФ, то без подорожчання не обійтися.

До вересня також повинні спростити процедуру зміни постачальника газу

Це робиться для того, щоб порушити монополію на постачання блакитного палива населенню. Згодом такі нововведення повинні сприяти формуванню конкуренції.

Як розповів співрозмовник OBOZREVATEL у Кабміні, влада візьме на себе зобов'язання створити умови для того, щоб ефективніше стягувати комунальні борги. Як це буде працювати, поки невідомо. Один із варіантів – збільшення пені за прострочення.

Умови для банківської системи посилять

До закону про банки повинні внести поправки, які стосуються вимог до капіталу. Це зроблять уже до літа, щоб посилити процедуру ліквідації заборгованості пов'язаних осіб. Відповідні нововведення зобов'язані внести і в закон про Фонд гарантування вкладів. Для державних банків мають розробити програму погашення проблемних кредитів (ті, що не повертають). Такі нововведення передбачається затвердити вже в червні 2020-го.

"Нафтогазу" повернуть автономію

Ще одне важливе нововведення – наглядова рада НАК повинна отримати свої старі повноваження: вона зможе призначати голову наглядової ради без будь-яких умов із боку Кабміну. Логіка МВФ – Кабмін не повинен впливати на держпідприємство, інакше це створює корупційні ризики.

Медицина, пенсії, Антимонопольний комітет і податкова

У меморандумі Україна також бере на себе зобов'язання завершити реформу податкової й митної служб (вони з'явилися шляхом поділу ДФС, тепер же повинні повністю сформувати територіальну структуру). Крім того, до кінця року необхідно створити інструменти для запуску другого рівня накопичувальної реформи (детальніше читайте тут ), а в медичній реформі має бути збережено принцип "гроші йдуть за пацієнтом" (тобто фінансувати медичні послуги, а не місця в лікарнях).

"Це те, що Україна повинна робити хоч з МВФ, хоч без МВФ. Це нам необхідно, це рух до кращого життя", – сказав глава Кабміну Денис Шмигаль на засіданні уряду 3 червня.

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