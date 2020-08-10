В Україні зміцнилася гривня, а долар і євро подешевшали: курс валют на 10 серпня
Офіційний курс долара в понеділок, 10 серпня, знизився на 3 копійки і встановився на рівні 27,64 грн. Також знизився євро – до 32,68 грн (-11 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 10 серпня
1 долар США – 27,63 грн
1 євро – 32,68 грн.
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 27,50 грн/$ (0 коп.)
Продаж – 27,77 грн/$ (+1 коп.)
Євро:
Купівля – 32,25 грн/€ (-1 коп.)
Продаж – 32,85 грн/€ (0 коп.)
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 27,59 грн/$
Продаж – 27,67 грн/$
Євро:
Купівля – 32,54 грн/€
Продаж – 32,64 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,60 грн/$
Продаж – 27,65 грн/$
Євро:
Купівля – 32,38 грн/€
Продаж – 32,45 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в п'ятницю, 7 серпня, знизився на 2 копійки і встановився на рівні 27,67 грн. Також знизилася вартість євро – до 32,79 грн (-10 коп.)