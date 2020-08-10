В Україні зміцнилася гривня, а долар і євро подешевшали: курс валют на 10 серпня

Офіційний курс долара в понеділок, 10 серпня, знизився на 3 копійки і встановився на рівні 27,64 грн. Також знизився євро – до 32,68 грн (-11 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 10 серпня

1 долар США – 27,63 грн

1 євро – 32,68 грн.

Курс валют 10 серпня НБУ

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,50 грн/$ (0 коп.)

Продаж – 27,77 грн/$ (+1 коп.)

Курс валют 10 серпня Мінфін

Євро:

Купівля – 32,25 грн/€ (-1 коп.)

Продаж – 32,85 грн/€ (0 коп.)

Курс валют 10 серпня Мінфін

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,59 грн/$

Продаж – 27,67 грн/$

Курс валют 10 серпня kurs.com.ua

Євро:

Купівля – 32,54 грн/€

Продаж – 32,64 грн/€

Курс валют 10 серпня kurs.com.ua

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,60 грн/$

Продаж – 27,65 грн/$

Курс валют 10 серпня Мінфін

Євро:

Купівля – 32,38 грн/€

Продаж – 32,45 грн/€

Курс валют 10 серпня Мінфін

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в п'ятницю, 7 серпня, знизився на 2 копійки і встановився на рівні 27,67 грн. Також знизилася вартість євро – до 32,79 грн (-10 коп.)