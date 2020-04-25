В Україні змінили умови пільгового кредитування – Ковалів

В Україні програма державного кредитування "5-7-9%" на час карантину дає можливість отримати відстрочку до 9 місяців для повернення кредиту або його частини.

Про це заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів заявила в інтерв'ю "Укрінформ". "Українські банки отримали понад 17 000 заявок. Уже видано кредитів на майже 240 млн грн. А кількість банків, які будуть давати такі кредити, найближчим часом зросте до 20", – пояснила Ковалів.

Сьогодні "5-7-9%" – це не тільки стимул для бізнесу. Це може стати одним з методів допомоги підприємцям, які мають суттєві збитки через карантинних обмежень.

"Крім того – це наша можливість зменшити рівень безробіття. Ми даємо кредит бізнесу, бізнес дає нові робочі місця, або зберігає існуючі. 15 квітня уряд розширило можливості програми. Збільшено максимальну суму кредиту з 1,5 до 3 мільйонів гривень. Доопрацьовані умови програми, щоб поширити її дію на той бізнес, який вже має кредити. Це дозволить зменшити боргове навантаження на малих і середніх підприємців", – пояснила Ковалів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, введений карантин через пандемію коронавірусу передбачає право українців на оплачувану відпустку, збереження 2/3 зарплати та компенсації для підприємств.

В Україні у зв'язку з карантином тимчасово призупинили діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.

Кількість безробітних в Україні сягнула 364 тис. станом на 7 квітня, що на 13% більше, ніж 2019 року.