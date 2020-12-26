В Україні злетять ціни на сигарети: скільки коштуватиме пачка в 2021-му

В Україні дешеві вітчизняні цигарки в грудні 2021-го коштуватимуть на 7,9 грн більше, середньої якості – на 8,9 грн дорожче, а преміум – на 12 грн.

Наприклад, якщо ви курите відносно дорогі цигарки й пачки вистачає вам на два дні, у грудні 2021-го вам доведеться за місяць платити на 180 грн більше, ніж зараз. Отже, згідно з оцінками OBOZREVATEL, з урахуванням підвищення акцизу на 20% і тенденції цього року у 2021-му цигарки коштуватимуть:

пачка українських цигарок – 49,4 грн;

пачка цигарок медіум-класу – 57,8 грн;

пачка цигарок преміум-класу – 66,8 грн.

Згідно з даними статистики, цигарки з фільтром місцевого виробництва коштують у середньому 41,5 грн, медіум-клас – 48,9 грн, а преміум – 54,7 грн за пачку.

Головний противник такого подорожчання – тютюнові виробники. Їхній аргумент: чим вищі ціни, тим більша тінь. І хоча обсяг тіньового обігу повинні скорочувати правоохоронні та наглядові структури, спокуса не платити акцизи після їх підвищення справді зростає. І єдиний вихід у цій ситуації – посилювати контроль.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні можуть заборонити сигарети з ароматизаторами та різними смаками, а тютюнові вироби продавати тільки клієнтам віком від 21 року.

Відповідні нововведення передбачено законопроєктом №2813, який може стати законом уже в 2021-му, йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Крім того, змінять і вигляд упакування: на них розмістять фотографії запалених зубів, уражених органів тощо.