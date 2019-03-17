В Україні злетить у ціні найпопулярніший фрукт

В Україні очікується підвищення цін на яблука, однак цінники на інші фрукти майже не зміняться.

Про це в коментарі УНН повідомив Голова асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, оцінивши нинішню ситуацію ринку та курс валют.

"Загалом фрукти не будуть рости в ціні. Однак, яблука трохи піднімуться в ціні. Водночас Україна поки починає експортувати хороші яблука, які залишилися від торішнього врожаю", — сказав він.

За даними експерта, вартість цитрусових та інших екзотичних фруктів найближчим часом буде стабільною.

"Це обумовлено стабільним курсом гривні. Тому, поки вона буде стабільна, жодного підвищення не буде спостерігатися. Тим паче зараз сезон цих фруктів, тому їх буде достатньо", — зазначив Дорошенко.

Ілюстрація pexels.com

Раніше OBOZREVATEL писав, на що вже навесні злетять ціни в Україні. Одним із таких продуктів є хліб. При цьому причин його подорожчання, на думку фахівців, відразу кілька.

Крім того, нещодавно в країні підскочили ціни на популярний корисний продукт.

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