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В Україні злетить у ціні найпопулярніший фрукт

1.4тЧитати матеріал російською

В Україні очікується підвищення цін на яблука, однак цінники на інші фрукти майже не зміняться.

Про це в коментарі УНН повідомив Голова асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, оцінивши нинішню ситуацію ринку та курс валют.

"Загалом фрукти не будуть рости в ціні. Однак, яблука трохи піднімуться в ціні. Водночас Україна поки починає експортувати хороші яблука, які залишилися від торішнього врожаю", — сказав він.

За даними експерта, вартість цитрусових та інших екзотичних фруктів найближчим часом буде стабільною.

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"Це обумовлено стабільним курсом гривні. Тому, поки вона буде стабільна, жодного підвищення не буде спостерігатися. Тим паче зараз сезон цих фруктів, тому їх буде достатньо", — зазначив Дорошенко.

Ілюстрація

Ілюстрація

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL писав, на що вже навесні злетять ціни в Україні. Одним із таких продуктів є хліб. При цьому причин його подорожчання, на думку фахівців, відразу кілька.

Крім того, нещодавно в країні підскочили ціни на популярний корисний продукт.

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Тема
Ціни на продукти
Місце
Україна
Теги
ценыекономіка
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
"В общем фрукты не будут расти в цене. Однако, яблоки немного поднимутся в цене." Это конечно же достойно заголовка "В Украине взлетит в цене самый популярный фрукт"
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
"Однако, яблоки немного поднимутся в цене." Это конечно же означает что "В Украине взлетит в цене самый популярный фрукт"
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