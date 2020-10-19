В Україні злетить рівень бідності: озвучено нові прогнози

В Україні рівень бідності за підсумками 2020 року може збільшиться з 38,5 до 45%.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. За даними Міністерства соціальної політики, у 2019-му році в Україні за межею бідності проживали 38,5% населення. Але бідність у нашому Міністерстві визначають трохи інакше, ніж у Світовому банку. У нас рівень бідності вимірюється відношенням до прожиткового мінімуму: установленого й фактичного. Зараз наш прожитковий мінімум – 3974 грн. А з урахуванням обов'язкових платежів – 4557 грн. Якщо співвідносити з такими цифрами, то за підсумками цього року рівень бідності може вирости до 45%.

"Це не катастрофічне зростання. Крім того, у 2016-му в нас було 43,2%. Фактично ми повернулися на кілька років назад. Але це не призведе до масового збіднення", – стверджує Володимир Сіденко.

У Державної служби статистики трохи інші дані. За їхніми підрахунками, за межею бідності у 2019-му проживали 23,1% українців, приблизно 400 тис. Якщо ж рахувати за методикою Світового банку, з розрахунку 1,9 долара в день на людину, то вкрай бідних, як у деяких країнах Африки та Азії, у нас практично немає – їх усього 0,01% від населення країни.

За рівнем доходу розраховують так звану монетарну бідність. Але, крім того, рівень бідності також визначається за доступом до певних благ. У цих показниках ситуація трохи гірша. В Україні загальний показник бідності за доступом до благ – 0,1%. Але для порівняння в Уганді це 57%, а в Танзанії – 58%.

"Для нас крайня бідність не проблема, – стверджує доцентка Київської школи економіки Ольга Купець. – Але річ у тому, що самі українці часто вважають себе біднішими, ніж є насправді. У 2020-му році Держстат опублікував дані опитування серед населення, який показав, що 65% українців вважають себе бідними. Це суб'єктивна бідність. Наприклад, коли в людей дві квартири, а вони все ще вважають себе бідними, бо в сусідів – три".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін затвердив графік, згідно з яким мінімалка зросла з 1 вересня до 5000 грн, із 1 січня 2021-го – до 6000 грн, з 1 липня 2021-го – до 6500 грн.