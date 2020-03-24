В Україні збираються різко урізати державний бюджет: джерело розкрило деталі

Кабінет міністрів розглядає секвестр (урізання витрат) бюджету в розмірі 50 млрд грн. В першу чергу планують урізати всі премії, високі зарплати, неефективні програми та незахищені статті витрат.

Про це OBOZREVATEL розповів наближене до уряду джерело. Позачергове засідання Кабміну імовірно відбудеться 26 березня. На ньому розглянуть пакет рішень для підготовки секвестру бюджету і введення надзвичайного стану. Це стане прямою підставою для скликання позачергової сесії, де нардепи винесуть питання на голосування. В уряді планують урізати "неефективні статті витрат". Йдеться про великі зарплати для топ-чиновників, премії і інші незахищені статті бюджету.

Також в "Слузі народу" готують пакет соціальних і економічних законів, які після реєстрації в парламенті відправлять до профільного бюджетного комітету. Тільки після цього спікер Дмитро Разумков отримає право скликати позачергове засідання. За даними OBOZREVATEL, керівництво монобольшінства пообіцяло заздалегідь повідомити нардепам про таке рішення, за 48 годин. Саме тому парламент зібратися 23 або 24 березня не зможе.

Як заявив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, керівники фракцій провели онлайн-нараду і вирішили скликати позачергове засідання на цьому тижні. Конкретних дат він не назвав.

"Обговорювалося кілька питань. Перше – порядок позачергового пленарного засідання. Зараз ще формується. Друге – ставлення фракцій до введення надзвичайного стану. Більшість фракцій виступили категорично проти. Третій – формування законопроектів, які повинні бути прийняті на позачерговому засіданні і формат прийняття", – підкреслив Железняк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, внаслідок пандемії коронавірусу в Україні курс долара може злетіти до 30-35 грн/$, а ВВП – впасти на 4-9%.

Раніше стало відомо, що МВФ готовий мобілізувати $1 трлн на кредити для надання допомоги країнам у боротьбі з коронавірусом. Запити, зокрема, отримано від 20 країн.

Україна хоче отримати від МВФ близько $10 млрд, що буде включати $5,5 млрд в рамках трирічної програми і $4,5 млрд допомоги для подолання коронавирів.

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