В Україні збільшать зарплати чиновникам: нововведення Кабміну

В Україні збільшать зарплати чиновників, підвищивши розмір окладу і скоротивши преміальну частину. В результаті 70% зарплат складе "голий" оклад, а премії будуть виплачувати щоквартально і щорічно.

Про це на засіданні Кабміну 27 травня заявив в.о. глави Нацагенства з питань держслужби Володимир Купрій. "Завдання – спростити структуру зарплати. 70% повинен бути оклад, а 30% – премії, які будуть прив'язані до результатів роботи. Зараз є 13 елементів, 6 з яких змінні і залежать від керівництва", – розповів Купрій.

Наскільки такий підхід дозволить збільшити зарплати, в Кабміні поки що не підрахували. При цьому прем'єрміністр Денис Шмигаль додав: разом з тим потрібно скоротити і кількість чиновників. В окремий період на держслужбі залишаються відкритими 29 тис. вакансій. Охочих працювати немає, але відомства повинні берегти бюджет в фонді оплати праці.

"Спочатку потрібно піднімати продуктивність, а потім вже і зарплати до рівня ринкових", – заявив Шмигаль.

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