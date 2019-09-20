В Україні запустять ринок землі: з'явилися подробиці важливого закону

Мінекономрозвитку опублікувало законопроект про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020-го року.

Документ у п'ятницю, 20 вересня, було опубліковано на сайті МЕРТ.

У чому суть законопроекту:

Заборону на продаж землі сільгосппризначення всіх форм власності знімуть з 1 жовтня 2020 року;

Купувати землю в Україні зможуть: громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни та особи без громадянства;

Мінімальну ціну на землю встановлюватимуть на земельних торгах. Вона повинна бути не нижчою за нормативну грошову оцінку;

Буде обмеження по загальній площі земель, які можуть бути у власності громадянина та юридичної особи, і пов'язаних з ним осіб.

"Обмеження не допускають придбання у власність понад 15% сільськогосподарських земель області та 0,5% сільськогосподарських земель України", – йдеться в пояснювальній записці.

Переважне право на придбання земельної ділянки буде у того, хто її орендує;

Державний реєстратор буде зобов'язаний вносити інформацію про ціну прав, в тому числі прав користування, до Реєстру прав;

Забезпечується право громадян на викуп земельних ділянок для ведення селянського (фермерського) господарства, які їм належать на праві постійного користування та праві довічного успадкованого володіння. Можливо викупити із розстрочкою платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок;

При цьому в законі окремим пунктом сказано, що права на покупку землі не буде у громадян, юросіб і держав, які потрапляють під дію закону "Про санкції".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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