В Україні закриють чотири банки: дати і назви установ

В Україні у 2020-му закриють щонайменше чотири банки. Процедуру ліквідації до квітня наступного року завершать щодо банків "Софійський", Укрбізнесбанк, "Петрокоммерц-Україна" і Укрінбанк.

Про це повідомили у прес-службі Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО). В зазначених установах процедура ліквідації вже розпочалася, проте остаточне закриття фінансових установ перенесли на 2020 рік.

Так, "Софійський" мають ліквідувати до 24 квітня 2020-го, Укрбізнесбанк до 23 квітня 2020-го, "Петрокоммерц-Україна" до 22 квітня наступного року, а Укрінбанк до 22 березня 2020-го.

НБУ

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Зазначимо, згідно з рейтингом надійності фінансових установ, до трійки найбільш "міцних" банків України потрапили фінансові установи з капіталом з Австрії, Польщі та Німеччини. Вони показали найкращі результати за критеріями: обсяг сплачених податків з прибутку клієнтів за депозитами, виконання економічних нормативів НБУ і кредитні ризики (нормативи Н7 та Н9).

Головні проблеми банків: висока доларизація (зростає курс і стає складніше виконувати свої зобов'язання), концентрація на галузях або конкретних клієнтах, великий рівень прострочених кредитів (NPL).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні найбільш збитковими банками за підсумками жовтня 2018 року стали фінансові установи з російським капіталом. Зокрема Промінвестбанк втратив 613,5 млн гривень, а ВТБ Банк — 66,7 млн гривень

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