В Україні за порушення закрили банк: НБУ ухвалив рішення

Олександр Литвин Mакроекономіка 18:39, 14.12.2020 Оновлено: 19:00, 14.12.2020

Національний банк України ухвалив рішення закрити Місто Банк, який тривалий час порушував фінансові нормативи.

Як вважає регулятор, установа могла в будь-який момент "лопнути", тому, щоб зберегти вклади клієнтів, її закриють за рішенням Нацбанку. Про це повідомили джерела OBOZREVATEL в НБУ.

"Місто Банк" колишнього регіонала Івана Фурсіна тільки в 2020-му отримав від Національного банку більше 500 млн грн рефінансування. При цьому міжнародні розслідувачі вже пов'язували ім'я політика зі схемою виведення коштів з фінансової установи. Кредити від Нацбанку не допомогли.

Статутний капітал банку – 712 млн грн. При цьому в 2020-му НБУ видав "Місто банку" рефінансування (дешевих кредитів) на суму в 505 млн. У минулому році банк Фурсіна порушував норматив за активами, в цьому році – порушив допустимий коефіцієнт покриття ліквідності. А в 2019-м НАБУ навіть почало розслідувати можливе порушення керівництва НБУ у зв'язку з тим, що у банку не забирають ліцензію.

  • Після закриття майно банку потрапить до Фонду гарантування вкладів. Там його продадуть, а отримані гроші роздадуть вкладникам. Кожен отримає суму в розмірі до 200 тис. грн.

  • Всі боржники банку продовжать виплачувати кредити, однак зобов'язання у закритого банку перекупить інша організація.

  • Ігор Фурсін, в разі, якщо якщо вже нова адміністрація банку на перехідний період виявить порушення, понесе кримінальну відповідальність за можливі махінації.

  • Кредити перед Нацбанком, які вже взяла фінансова установа, повинні повернути.

Відзначимо, Ігор Фурсін обрався в Одеську облраду від ОПЗЖ. У нього також був банк в Латвії, проте його закрили за порушення нормативів. Фінансова установа Фурсіна потрапила у великий міжнародний скандал: його звинуватили у відмиванні російських грошей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2021 році заарештують зарубіжні активи власників великих збанкрутілих банків. Йдеться про власників "Банку" Дельта", Імексбанку, банку "Національний кредит" і "Фінанси та Кредит".

Власники закритих банків несуть кримінальну відповідальність у разі, якщо їх установа стала неплатоспроможною через реалізовані схеми.

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