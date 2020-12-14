В Україні за порушення закрили банк: НБУ ухвалив рішення

Національний банк України ухвалив рішення закрити Місто Банк, який тривалий час порушував фінансові нормативи.

Як вважає регулятор, установа могла в будь-який момент "лопнути", тому, щоб зберегти вклади клієнтів, її закриють за рішенням Нацбанку. Про це повідомили джерела OBOZREVATEL в НБУ.

"Місто Банк" колишнього регіонала Івана Фурсіна тільки в 2020-му отримав від Національного банку більше 500 млн грн рефінансування. При цьому міжнародні розслідувачі вже пов'язували ім'я політика зі схемою виведення коштів з фінансової установи. Кредити від Нацбанку не допомогли.

Статутний капітал банку – 712 млн грн. При цьому в 2020-му НБУ видав "Місто банку" рефінансування (дешевих кредитів) на суму в 505 млн. У минулому році банк Фурсіна порушував норматив за активами, в цьому році – порушив допустимий коефіцієнт покриття ліквідності. А в 2019-м НАБУ навіть почало розслідувати можливе порушення керівництва НБУ у зв'язку з тим, що у банку не забирають ліцензію.

Після закриття майно банку потрапить до Фонду гарантування вкладів. Там його продадуть, а отримані гроші роздадуть вкладникам. Кожен отримає суму в розмірі до 200 тис. грн.

Всі боржники банку продовжать виплачувати кредити, однак зобов'язання у закритого банку перекупить інша організація.

Ігор Фурсін, в разі, якщо якщо вже нова адміністрація банку на перехідний період виявить порушення, понесе кримінальну відповідальність за можливі махінації.

Кредити перед Нацбанком, які вже взяла фінансова установа, повинні повернути.

Відзначимо, Ігор Фурсін обрався в Одеську облраду від ОПЗЖ. У нього також був банк в Латвії, проте його закрили за порушення нормативів. Фінансова установа Фурсіна потрапила у великий міжнародний скандал: його звинуватили у відмиванні російських грошей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2021 році заарештують зарубіжні активи власників великих збанкрутілих банків. Йдеться про власників "Банку" Дельта", Імексбанку, банку "Національний кредит" і "Фінанси та Кредит".

Власники закритих банків несуть кримінальну відповідальність у разі, якщо їх установа стала неплатоспроможною через реалізовані схеми.